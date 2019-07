Trumpa rozčuľuje slabé euro, Európu obviňuje z manipulácie s menou

Americký prezident Donald Trump v stredu opäť obvinil Európu a Čínu z menových manipulácií s cieľom získať konkurenčnú výhodu na úkor Spojených štátov. Uviedol tiež, že USA by tieto manipulácie nemali nechávať bez odozvy.

„Čína a Európa hrajú veľkú hru menovej manipulácie a pumpujú peniaze do svojich systémov, aby konkurovali USA. Mali by sme to vyrovnať, alebo zostaneme hlupákmi, ktorí sedia s rukami v lone a zdvorilo prizerajú, ako iné krajiny hrajú svoje hry, čo robia už mnoho rokov!“ napísal Trump na svojom twitterovom účte.

Americké ministerstvo financií pritom vo svojej správe z konca mája uviedlo, že žiadny z veľkých obchodných partnerov Spojených štátov zatiaľ nespĺňa podmienky, aby mohol byť označený za manipulátora s menou.

Medzi krajiny, ktorých menové praktiky je potrebné pozorne sledovať, však zaradilo Čínu, Nemecko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Južnú Kóreu, Malajziu, Singapur a Vietnam.

Trump opakovane vyzýva americkú centrálnu banku (Fed) na uvoľnenie menovej politiky. Tvrdí, že Európska centrálna banka (ECB) svoju uvoľnenú menovou politikou umelo znižuje kurz eura, čo poskytuje nepoctivú výhodu európskym exportérom.