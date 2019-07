Pošta dvíha ceny opakovane

VIDEO: Pošta zdražuje niektoré služby. Aké sú ceny v porovnaní s krajinami okolo nás? Týka sa to aj balíkov? Čo na zvýšenie cien hovoria ľudia? Pozrite si video v TV Pravda.

Ceny sa zdvihli v priemere o 11 centov. Takmer 30-percentné zdraženie niektorých služieb pošta zdôvodňuje tým, že finančné prostriedky potrebuje na pokrytie rastúcich mzdových nákladov prevádzkových zamestnancov a modernizáciu služieb pre ľudí a zefektívnenie procesov. K ďalšiemu zdražovaniu by však zatiaľ prísť nemalo.

Úprava cien sa nedotkne všetkých taríf univerzálnej služby. Výnimku tvorí medzinárodná pošta a balíkové služby. Po novom však zaplatíme za list 1. triedy do 50 gramov o 10 centov viac, čiže z pôvodných 70 centov sa zdvihla cena na 80 centov. List 2. triedy do 50 gramov vyjde o 15 centov drahšie, teda z 50 centov na 65 centov. Za doporučený list do 50 gramov zaplatíme o 25 centov viac, teda z pôvodných 1,45 eura na 1,70 eura. Okrem modernizácie za zdražovanie vraj môže aj digitalizácia, vďaka ktorej pošta zaznamenáva dlhodobý pokles záujmu o využívanie poštových služieb.

„Výnosy z univerzálnej služby tvoria vyše 50-percentný podiel z celkových výnosov Slovenskej pošty,“ uviedla pošta v tlačovej správe. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská zároveň uviedla, že od roku 2016 pošta zaznamenáva pokles počtu doporučených listov, poistených listov či úradných zásielok o takmer 16 percent. K tomu podľa nej prispieva taktiež trend elektronizácie a digitalizácie služieb.

Sumár opatrení, ako bude štátna Slovenská pošta budovať moderné a efektívne služby pre ľudí, predstavilo vedenie pošty v stratégii „Pošta 2020“ v septembri minulého roka. Po novom má pribudnúť mobilná aplikácia či automatizácia vyvolávacích systémov. „Už zanedlho budú môcť zákazníci využívať napríklad novú mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, prostredníctvom ktorej si budú môcť sledovať svoju zásielku, presmerovať či vybrať poradový lístok na návštevu pobočky,“ uviedla Rovenská.

Zároveň dodala, že v súčasnosti už prebieha inštalácia nových nonstop dostupných BalíkoBOXov na podanie a vyzdvihnutie zásielky. Práve prostredníctvom nich Slovenská pošta reaguje na celosvetové trendy v doručovaní zásielok a stúpajúci počet obyvateľov v satelitných oblastiach. V procese realizácie je aj rozšírenie automatizovaných vyvolávacích systémov, ktoré majú pomôcť sprehľadniť a zrýchliť vybavenie zákazníkov na pobočkách. Podľa Rovenskej Slovenská pošta taktiež investuje do modernizácie priestorov a technológií logistického centra vo Zvolene, čím sa má výrazne zvýšiť kapacita spracovania zásielok.

Slovenská pošta tiež koncom minulého roka spustila centrálne doručovanie úradných zásielok, platbu faktúr prostredníctvom QR kódu a uviedla novú službu osvedčovania dokumentov na vybraných IOM poštách.

„Od začiatku apríla 2019 je osvedčenie dokumentov na poštách ešte výhodnejšie oproti iným poskytovateľom. K zefektívneniu prevádzky a pohodlnému vybaveniu zákazníkov prispieva od februára 2019 aj platba kartou na všetkých vyše 1¤500 pobočkách Slovenskej pošty. Novinkou pre zákazníkov je aj rýchly výber hotovosti na poštách, ktorý vyhovuje najmä zákazníkom v obciach, kde nie je dostupný bankomat,“ dodala Rovenská.

Ako narástli ceny na pošte