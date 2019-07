Česká ministerka sa bráni zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku

Súčasní štyridsiatnici v Českej republike by mali ísť do dôchodku o rok a 25-roční dokonca o dva roky neskôr, než je v súčasnosti nastavený dôchodkový vek. Vyplýva to z expertnej správy, ktorú každých päť rokov vypracúva české ministerstvo práce.

Jeho ministerka Jana Maláčová zmenu odmieta. Pre MF DNES uviedla, že zvýšenie dôchodkového veku nedopustí. Zdôraznila, že sa vek zastropoval za vlády Bohuslava Sobotku. Ľudia by mali prežiť na dôchodku približne štvrtinu života. Informoval o tom portál iDNES.cz.

Postupne zvyšovanie veku odchodu do dôchodku by sa malo vzťahovať len na terajších štyridsiatnikov a mladších. Zvýšenie veku jeho nástupu by štátnemu rozpočtu ušetrilo 2,3 bilióna Kč (90,43 miliardy eur). To je 1,6-násobok českého štátneho rozpočtu. To by aspoň trochu zmiernilo nevyhnutný dôchodkový deficit, ktorý Česko v nasledujúcich 50 rokoch čaká.

Ministerstvo financií a Národná rozpočtová rada v pripomienkach kritizujú, že ministerstvo práce neuvádza nijaké návrhy, ako schodok riešiť. „Vláda by vzhľadom na závažné poznatky nemala zobrať správu iba na vedomie, ale mala by prijať rozhodnutie, či vekovú hranicu upraviť,“ uviedlo ministerstvo financií. Navrhuje, aby ministerka práce pripravila návrh zákona, ktorý by vek odchodu do penzie upravil pre ročníky 1980 a mladšie.