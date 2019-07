Mestu, kde žijú miliardári Bezos a Gates, chýbajú peniaze

Jeff Bezos a Bill Gates sú najbohatší ľudia na svete. Hodnota ich majetku presahuje 100 miliárd USD. Bezosov Amazon má centrálu v Seattli a neďaleko Seattlu sídli aj Microsoft. Obaja miliardári potom majú domy v blízkom malom meste Medina v štáte Washington.

S viac ako 3000 obyvateľmi je toto mesto siedmym najbohatším mestom, ktorá má v USA poštové smerovacie číslo. V roku 2017 tu stredná hodnota domu predstavovala 2,77 milióna USD a stredný príjem domácnosti 186 464 USD. Pre celé USA bol stredný príjem domácnosti 60 336 USD. Aj tak sa Medine míňajú peniaze – irónia, ktorú nikto nechápe, píše CNBC.

Tak ako je možné, že domov najbohatších ľudí na planéte krachuje? Hlavný problém je v tom, že aj keď ceny domov v Medine rastú, príjmy nerastú rovnakou rýchlosťou, hovorí mesto.

„Možno je ťažké si predstaviť, že mesto nemá dostatok príjmov, aby udržalo súčasnú úroveň služieb, najmä v tejto hospodárskej situácii. Hodnota realít naďalej rastie, daňové príjmy mesta sa však nezvyšujú rovnakým tempom,“ napísal mestský spravodajca tento mesiac.

Môže za to zákon. Miestne samosprávy nemôžu zvýšiť svoje príjmy z daní o viac ako jedno percento bez toho, aby s tým súhlasili obyvatelia. Sadzba dane z nehnuteľnosti nie je však stanovená ako percento, je 7,92925 dolára z každých 1000 USD hodnoty majetku, hovorí šéfka financií mesta Julie Ketterová. Z toho mestu patrí len 0,63486 USD. Ďalšie časti týchto peňazí získavajú miestnej školy, prístav, okres, knižnica, zdravotnícka záchranná služba, povodňový fond, regionálna doprava a štátne školské fond.

Hodnota najdrahšieho domu v Medine je podľa kancelárie King County Assessors 131,239 milióna USD, hovorí Ketterová. To je zrejme Gatesov dom Xanadu 2.0, ktorý má okrem iného 24 kúpeľní a trampolínovú miestnosť. Daň z nehnuteľnosti v prípade tohto domu je tento rok 1 040 267 USD. Z toho mestu zostáva 83 318 USD. Väčšina realít v Medine však nie je tak drahá.

V tomto roku tak mesto z realitnej dane získa len 2,8 milióna USD. Jednopercentné zvýšenie mu prinesie dodatočných 28 000 USD, čo však nie je dostatok na to, aby to pokrylo rastúce výdavky. Len náklady na požiarnu službu stúpli tento rok o takmer dvojnásobok tejto sumy, píše miestna spravodajca.

Pre zníženie deficitu rozpočtu tak Medina nechá v novembri hlasovať o zvýšení dane z nehnuteľnosti tak, aby mala dostatok finančných prostriedkov na poskytovanie existujúcej úrovne služieb bez výrazných škrtov. Ak by sa to nepodarilo presadiť, bude mať v roku 2020 Medina rozpočtový deficit 500 000 USD a do roku 2025 dokonca 3,3 milióna USD. To je dlhodobo neudržateľné.

Fiškálne problém Mediny sú názorným príkladom širšieho problému sa zdanením v štáte Washington, ktorý nemá daň z príjmu fyzických ani právnických osôb. Zákon o obmedzení rastu dane z nehnuteľnosti na jedno percento bol prijatý v roku 2001. Najvyšší súd ho síce potom zrušil, v roku 2007 však bol znovu obnovený. Tento limit je však natoľko obmedzujúci, že môže ochromiť rozpočty miestnych samospráv.

„Je treba viac dôkazov, že daňový systém Washingtonu je taký nepodarený, ako to len ide? Dokonca aj najbohatšie mesto v štáte nie je schopné to vyriešiť,“ napísal glosátor denníku Seattle Times Danny Westneat.

„Mesto s 3200 (obyvateľmi) objavuje to, čo King County, Seattle a nespočet ďalších miest okolo vykrikujú už takmer dve desaťročia: matematika už nefunguje.“ Dodal tiež, že počul, že v meste žijú naozaj dôležití ľudia a možno že teraz, keď aj ich mesto hovorí, že je vo veľkých ťažkostiach, sa tento problém dostane do centra pozornosti.