Ropa už tečie čistá, Rusi pre škandál obvinili trinásť osôb

Dodávky čistej ropy sa spustili začiatkom tohto mesiaca napriek tomu, že odborníci predpokladali, že sa tak stane už v máji. Ropa, na akú sme zvyknutí, teda prúdi cez ropovod od prvého júla, keď ruská spoločnosť Transnefť obnovila svoju trasu ropovodu z Ukrajiny na Slovensko, Maďarsko a Česko.

Slovenský prepravca Transpetrol sa snaží udalosti z minulých mesiacov objasniť. Spoločnosť tiež zaviedla opatrenia, aby sa táto situácia už viackrát neopakovala. Následky, ktoré po sebe zanechala kontaminovaná ropa, sú podľa Transpetrolu vo fáze zisťovania a vyčísľujú sa ekonomické škody. Výsledky majú byť známe do konca tohto roka. „V súčasnosti spoločnosť Transpetrol zabezpečuje prepravu ropy v štandardnom režime v zmysle požiadaviek na kvalitu a množstvo pre svojich odberateľov,“ uviedla pre denník Pravda Ivana Kolárik Havranová zo spoločnosti Transpetrol.

Zároveň dodala, že pri procese odovzdávania a prijímania ropy sú vyhodnocované kvantitatívne a štandardné kvalitatívne parametre uvedené v protokoloch pre odovzdávanie a prijímanie ropy. Práve spoločnosť Transpetrol je na Slovensku jediná, ktorá zabezpečuje dodávku ropy na naše územie. Kolárik Havranová zároveň dodala, že meranie sa vykonáva v akreditovanom laboratóriu spoločnosti MOL v susednom Maďarsku. Pri preberaní ropy nesmie byť chlór v rope a podľa platných noriem pre preberanie ropy musí obsahovať menej ako 10 ppm (1 ppm = 1 milióntina ) organického chloridu. Výsledné vzorky ropy sú dodané preberateľom ropy na ich žiadosť.

Za znečistenú ropu ruská vláda obvinila 13 osôb, ktoré by mohli byť zapojené do tejto príčiny v ruskej spoločnosti Transnefť. Ide o takmer 5 miliónov barelov znečistenej ropy s organickým chloridom, ktorá sa objavila v ruskom prístave Usť-Luga, ktorý je napojený na ropovod BPS-2 a Družba. Štáty ako Slovensko, Česko, Ukrajina po zistení kontaminovanej ropy v ropovode Družba zakročili a odstavili prísun ropy do svojich krajín, aby sa vyhli možným následným komplikáciám.

Samotný ropovod Družba má objem jeden milión barelov za deň, pričom toto množstvo tvorí asi jedno percento svetového dopytu ropy. V dnešných dňoch sa koná zasadnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo Viedni, kde sa prerokúvajú obmedzenia zníženia ťažby ropy. Na tomto zasadnutí je aj Rusko, ktoré má pozitívny postoj k zníženiu ťažby ropy. Rusi sa rozhodli znížiť svoju produkciu ropy, keď v máji bola ťažba ruskej ropy 11,11 milióna barelov za deň. Keďže ropy je dnes nadbytok, na nižšej ťažbe sa dohodli krajiny v rámci združenia OPEC aj mimo neho na obdobie deväť mesiacov. „Na terajšom nestabilnom trhu a pri veľkej neistote, ktorej sme svedkami, naša koordinovaná akcia zameraná na stabilné dodávky na trh a zaručenie jeho stability sú kľúčom, ktorý nám poskytne dlhodobejšiu predvídateľnosť,“ vyjadril sa ruský minister energetiky Alexander Novak.

Katastrofa so znečistenou ropou sa začala v apríli, keď sa cena benzínu na slovenských pumpách pohybovala na 1,39 eura za liter a nafty 1,26 eura za liter. Aj s následnými komplikáciami ohľadom znečistenej ropy sa v máji tohto roku ceny pohonných látok zdvihli, cena za liter benzínu bola 1,43 eura a nafty 1,28 eura. V júni sa ceny znížili s postupným spustením prívodu čistej ruskej ropy. Priemerná cena benzínu je dnes 1,33 eura za liter a cena nafty 1,21 eura za liter. Na vývoj cien palív vplývajú okrem lokálnych faktorov najmä svetové ceny ropy, ktoré v posledných týždňoch idú dole pre obavy z oslabovania svetového ekonomického rastu.