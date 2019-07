Bravčové prudko zdraželo

Africký mor ošípaných sa zmenil na bič, ktorý nemilosrdne plieska nielen výrobcov bravčoviny v Ázii – v Číne a vo Vietname predovšetkým, ale triafa aj peňaženky spotrebiteľov. Nielen preto, že Číňania likvidujú zvieratá už po miliónoch. Aj ďalej chcú jesť bravčové, čo presmerúva exportné toky mäsa. Zároveň zneisteli aj hlavní svetoví investori, mor otriasa istotou súčasných aj budúcich investícií – v Ázii predovšetkým.

Teraz sa ukazuje, ako je Slovensko, kde klesla sebestačnosť v bravčovom mäse pod 40 percent, bezbrannou a ľahko zraniteľnou krajinou. Bravčové je na Slovensku stále mäsom číslo jeden. Ročne sa ho skonzumuje vyše 30 kilogramov v prepočte na jedného obyvateľa, ale vari len štvrtinu z tejto spotreby pokrýva domáca produkcia. Tá nestačí ani na produkciu typických mäsových špecialít, ešte aj tie sa robia z dovážaného mäsa.

„Bravčové mäso sa stáva nedostatkovým tovarom,“ týmito slovami ohlásila začiatok leta Eva Forrai, výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa. Ceny na pultoch jej dávajú za pravdu. Kilogram karé bez kosti už stojí šesť eur a stehno (orech) za ním zaostáva už len o 20 centov, kilogramová bravčová panenka sa predáva po desať eur. Najlacnejšie pliecko stúplo na 4,69, keď má spotrebiteľ šťastie, dostane ho za 3,19. Taká je realita týchto dní.

Čo sa vlastne stalo, keď sa ceny tak prudko pohli smerom hore? Podľa holandskej banky Rabobank, o údaje ktorej sa oprela Eva Forrai, tohtoročná čínska produkcia bravčoviny môže klesnúť až o 35 percent. Aby si to čitatelia lepšie vedeli predstaviť, treba dodať, že v Číne pred prepuknutím afrického moru chovali 500 miliónov ošípaných, polovicu z celosvetového stáda. Mor však vyčíňa aj Laose, Hongkongu, na Taiwane, v Severnej Kórei, Kambodži či Mongolsku.

„Keď sa rozvlní jeden zo svetových oceánov bravčoviny, pocíti to aj vzdialené Slovensko,“ povedal jeden z posledných slovenských chovateľov ošípaných Rastislav Slocík, predseda družstva Agrospol v Boľkovciach. Ešte v januári tohto roku predávali slovenskí chovatelia kilogram ošípanej v živom po 1,10 eura, posledných päť týždňov sa drží cena na 1,45 eura. Otázka znie dokedy?

Aké následky môže mať zdraženie

Slocík, ktorý sleduje vývoj na svetových burzách, vraví, že „obdobie vzopätých cien nebude tentoraz krátkodobé. Môže trvať aj dva roky, ba aj dlhšie. Nejde len o to, že africký mor prináša likvidáciu fariem, ale investori stratili dôveru v biznis na najväčšom trhu sveta v Číne“. Tak ako sa zdal ešte pred pár rokmi čínsky trh miliónovou príležitosťou, teraz ničí investície.

„Nachádzame sa v turbulentnom období, preto je veľmi ťažké predpovedať vývoj cien bravčového mäsa do budúcnosti,“ potvrdzuje situáciu, ktorú načrtol Rastislav Slocík, Lucia Langová z obchodného reťazca Kaufland. Ceny dodávateľov závisia podľa Langovej od vývoja na trhu a momentálne môžeme vidieť ich rastúci trend. Zároveň uviedla, že slovenskí zákazníci sú čoraz viac citliví na pôvod mäsa, no cena zostáva aj naďalej dôležitým kritériom pri kúpe.

Ako si rozšifrovať tieto slová? Ani tisíceurový priemerný mesačný zárobok ešte neznamená, že ľudia kupujú mäso bez ohľadu na to, koľko stojí. Ak bude bravčové mäso dražieť aj v ďalších mesiacoch, môže to viesť podľa Rastislava Slocíka k reštruktura­lizácii spotreby mäsa. Čím viac sa jeho cena bude približovať k cene hovädziny, môže to viesť k príklonu skupiny najmä solventnejších spotrebiteľov ku kúpe hovädzieho mäsa. Vzhľadom na príjmy väčšiny slovenských spotrebiteľov však môže skôr narásť dopyt po hydine.

Ešte začiatkom jari ohlásil Kaufland zámer zvýšiť podiel slovenského bravčového mäsa na svojich pultoch. Cieľom bolo dostať na pulty jedenástich predajní tisíc kilogramov mäsa denne. Aká je realita? „Zatiaľ ho máme v obmedzenom množstve a aktuálne sa snažíme nájsť ďalších spoľahlivých partnerov, ktorí by uspokojili naše celkové potreby, pokiaľ ide o kvalitu a množstvo tovaru,“ konštatovala Lucia Langová, hovorkyňa Kauflandu.

Nie kto je kto, ale ako chová

Skutočne výkonných chovateľov ošípaných na Slovensku je málo. V priebehu 30 rokov klesli stavy zvierat z 2,5 milióna na čosi viac ako 600-tisíc kusov. Slovenskom sa neprehnal africký mor ošípaných, ten zatiaľ straší najviac na južnej hranici s Maďarskom. Najviac ohrozené sú maďarskými ohniskami okresy Trebišov, Rimavská Sobota a Lučenec. Mor sa však stal nočnou morou chovateľov, ktorí prežili divokú transformáciu. Tá doviedla slovenský mäsový priemysel k tomu, že zredukoval bitúnky a začal nakupovať bravčové polovice v západnej Európe.

Hoci ceny teraz žičia chovateľom, realisticky aj vzhľadom na blízkosť afrického moru nemožno očakávať, že by sa slovenskí poľnohospodári začali vracať k chovu ošípaných. Napokon tam iniciatívu prevzali podnikatelia zo zahraničia. Okolo 60 percent slovenskej bravčoviny dnes produkujú farmy s dánskou kapitálovou účasťou, sú tu však aj investori z Poľska a Česka. „Nerozlišujme, kto je odkiaľ, ale to, či efektívne a s ohľadom na potreby a záujmy tejto krajiny vyrába bravčové mäso,“ povedal Rastislav Slocík.

Nálada obyvateľstva, ktoré sa na jednej strane dožaduje slovenského bravčového mäsa (nie je zaťažené antibiotikovými aférami, ako jeden z nedávnych zahraničných dovozov), však rozšíreniu fariem príliš nežičí. Akoby sme zabudli, že zvieratá sú prirodzenou súčasťou plnokrvného poľnohospodárstva. Teraz naplno beží zber obilia. Vyvezieme opäť státisíce ton za hranice len preto, že nevieme nájsť logickú koncovku v podobe jeho premeny na mäso? Aj v odpovedi na túto otázku sa skrýva odpoveď na to, či bude Slovensko aj naďalej iba slepo akceptovať vývoj cien na svetových trhoch.