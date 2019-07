Ukrajina si prvýkrát doviezla americkú bridlicovú ropu

V prístave Odesa na juhu Ukrajiny prečerpávajú náklad z tankera, ktorý na Ukrajinu dopravil historicky prvú zásielku ropy priamo zo Spojených štátov. Oznámila to počas víkendu správa prístavu.

Tanker Wisdom Venture, plaviaci sa pod hongkongskou vlajkou, doplával do Odesy v sobotu ráno so 75 000 tonami ropy typu Bakken, ktorú zakúpila spoločnosť Ukrtatnafta pre spracovanie v rafinérii v Kremenčuk, kam vedie z Odesy ropovod. Nasledovať majú ďalšie dodávky, budúca zrejme do Odesy dorazí už v auguste. Ropa je pomenovaná podľa bridlicovej formácie Bakken v Severnej Dakote.

Podobne v septembri 2017 do odeského prístavu dorazila loď Ocean Ambitious s nákladom 62 000 ton energetického uhlia, čo bolo prvou zásielkou uhlia z USA pre ukrajinské elektrárne.

Ukrajina má veľké vlastné zásoby čierneho uhlia, ktoré sa ale nachádzajú na východe krajiny kontrolovanom separatistami. Podobne pri ruskej anexii Kryme prišla o ropné náleziská vo vodách okolo polostrova.

Tento rok v apríli, len pár dní pred druhým kolom prezidentských volieb na Ukrajine, ruský premiér Dmitrij Medvedev podpísal dekrét, ktorým zakázal vývoz uhlia, ropy a ropných produktov z Ruska na Ukrajinu. Od 1. júna si všetky exportné dodávky vyžadujú zvláštne povolenie. Zároveň Rusko zakázalo dovoz strojárskych, kovových či papierenských výrobkov z Ukrajiny v hodnote 250 miliónov dolárov.

Podľa Medvedeva ide o odpoveď na rozhodnutie ukrajinskej vlády, ktorá o týždeň skôr zakázala dovoz ruských produktov sklárskeho a elektronického priemyslu.

Rusko a Ukrajina sú v ostrom konflikte od roku 2014, keď bol ukrajinský proruský exprezident Viktor Janukovyč po masových protestoch nútený utiecť do Ruska. Onedlho nasledovala ruská anexia polostrova Krym a vojna na východe Ukrajiny s proruskými separatistami, ktorá si vyžiadala približne 13 000 životov.