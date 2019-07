Platy sa medzi regiónmi líšia aj o tisíc eur

VIDEO: Nie v každom pracovnom odvetví sa zarába rovnako. Výška výplaty závisí od mnohých faktorov, ktoré majú na ňu vplyv. V ktorých odvetviach sa zarába najviac a v ktorých najmenej? Dozviete sa vo videu TV Pravda.

Najlepšie platenými pozíciami na Slovensku mimo vrcholového manažmentu sú informačné technológie a rovnako medzi ne patrí aj ekonomicko-finančné odvetvie. "Určite najlepšie plateným odvetvím sú informačné technológie, dobre prosperujúce odvetvie sú telekomunikácie, často tam vidíme aj strojárstvo, technológie, bankovníctvo, ekonomiku, financie a účtovníctvo,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa pracovného portálu Profesia.sk Nikola Richterová.

Najmenej platené sú pomocné práce a upratovanie. Práve práca upratovačky bola minulý rok tou vôbec najhoršie platenou pracovnou pozíciou. Priemerná základná mzda predstavovala len 515 eur v hrubom. "Čo sa týka už tých najhoršie platených odvetví, tak vidíme, že na samom spodku sú pomocné práce, ďalej je tam zdravotníctvo a sociálna práca. Tiež tam vidíme odevný, textilný a kožiarsky priemysel, a ešte sa nám do tejto kategórie zaraďuje aj školstvo,” dodala Richterová. Výška platov v oblasti vzdelávania sa pre učiteľa základnej školy pohybuje okolo 934 eur.

Veľký vplyv na prehybujúce sa mzdové rozmedzie na Slovensku majú predovšetkým regionálne rozdiely. V hlavnom meste sa zarába najviac, no neskôr spolu s ďalšími veľkými mestami krivka výšky platových príjmov klesá. "Keď sa pozrieme na priemerný plat v informačných technológiách, tak je to okolo 1¤850 eur, ale zároveň treba povedať, že taký pracovník IT v Bratislave zarába priemerne omnoho viac, ale tam to práve znižujú regióny,” povedala Richerová. Výška platu v IT oblasti sa v Bratislave pohybuje okolo 2 500 eur v hrubom. Zamestnanec IT spoločnosti s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý pracuje v Košiciach, zarobí priemerne okolo 1 300 eur.

Dobre platenými odvetviami sú aj telekomunikácie a práce v oblasti ekonomiky. "Čo sa týka telekomunikácií, tam sme videli priemerný plat už okolo 1 600 eur, a tam, čo som ďalej menovala, tam sa to postupne znižuje. Jednoducho to IT je najlepšie platené, samozrejme, mimo vrcholového manažmentu a manažmentu všeobecne. To sú určite najlepšie platené miesta, ale keď sa pozrieme mimo riaditeľov, sú to práve tí programátori,” dodala Richterová.

Vplyv na výplaty mimo regionálnych rozdielov má do istej miery aj výška dosiahnutého vzdelania. Priemerne absolvent vysokej školy na celom Slovensku zarobí 1 060 eur. "Keď sme sa pozerali na očakávania absolventov, boli často vyššie. Očakávania študentov strojníckych alebo informačných fakúlt boli okolo 1 500 eur a vyššie,” povedala Richterová.