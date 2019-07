Najväčší trh s autami stráca dych, predaj v Číne klesol dvanástykrát

Predaj automobilov v Číne v júni opäť klesol, už 12. mesiac po sebe. Ukázali to najnovšie údaje čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM).

Podľa CAAM sa na najväčšom trhu s autami na svete v júni 2019 predalo 2,06 milióna vozidiel, o 9,6 % menej ako v rovnakom období vlani.

Júnový pokles bol síce miernejší ako májový (16,4 %) a aprílový (14,6 %), ale zároveň to bol už 12. mesiac v rade, keď sa predaj áut znížil. To je prvý vytrvalý ročný pokles predaja od 90. rokov minulého storočia. Dôvodom je spomalenie hospodárskeho rastu Číny a obchodný spor so Spojenými štátmi.

Za šesť mesiacov do konca júna sa predaj áut v Číne znížil o 12,4 % na 12,3 milióna vozidiel.

Spomalenie ekonomiky a obchodný spor so Spojenými štátmi sú síce označované za hlavné dôvody klesajúceho odbytu automobilov v krajine, ale najnovšie sa značná časť viny pripisuje aj rýchlemu zavádzaniu prísnych emisných noriem. Tie už prijalo 15 miest a provincií, ktoré sa podieľajú viac ako 60 % na predaji automobilov v Číne.

Keďže tieto provincie zaviedli tzv. emisné normy „Čína 6“ skôr ako v roku 2020, čo bol termín stanovený ústrednou štátnou správou, podľa CAAM, analytikov a predajcov to vyvolalo neistotu medzi výrobcami a zmätok medzi spotrebiteľmi.

Predaj nových energetických vozidiel (NEV) však naďalej rástol, pričom v júni sa zvýšil o 80 % na 152 000 vozidiel a za celý 1. polrok stúpol o 50 % na 617.000 áut.

NEV zahŕňa hybridy, elektromobily aj vozidlá na vodíkové palivové články. Čína, ktorá zápasí so znečistením ovzdušia, je veľkým podporovateľom NEV a od výrobcov áut požaduje plnenie výrobných kvót.

V minulom roku predaj NEV v krajine vyskočil takmer o 62 %, aj keď sa celkový odbyt áut znížil.