Každé desiate auto vyvezené zo Slovenska má alternatívny pohon

Slovenský automobilový sektor nastupuje na vlnu alternatívnych pohonov. Upozorňujú na to aj analytici menového úseku Národnej banky Slovenska (NBS), podľa ktorých v tomto roku výrazne stúpol export automobilov s alternatívnym pohonom.

Pri pohľade na celkový vývoz automobilov z jednotlivých krajín sme v podiele exportu áut s hybridným alebo elektrickým pohonom dokonca predbehli aj susedné Česko či Nemecko.

„Tento trend sa nevyhol ani závodom na Slovensku. Do roku 2018 predstavovala výroba áut s alternatívnym pohonom iba 1 % vývozu automobilov. Zásadná zmena nastala v prvom štvrťroku tohto roka, kedy začal vývoz automobilov s alternatívnym pohonom dosahovať približne desatinu z celkového vývozu áut,“ uvádzajú analytici menového úseku centrálnej banky vo svojom komentári.

Tento výrazný nárast podľa nich korešponduje so začiatkom výroby dvoch SUV modelov v takzvanej plug-in a mild-hybridnej verzii. Podiel na Slovensku vyrobených automobilov s hybridným alebo elektrickým pohonom by sa však mal ešte zvyšovať. „Okrem toho by mali v tomto roku pribudnúť v portfóliu áut vyrábaných u nás ešte ďalšie verzie, či už s elektrickým, alebo hybridným pohonom,“ konštatuje sa v komentári menového úseku NBS.

Analytici centrálnej banky pritom vychádzajú z údajov štatistikov a svojich prepočtov. Podľa týchto čísiel aktuálnych k tohtoročnému marcu pritom Slovensko so svojím desaťpercentným podielom áut s alternatívnym pohonom na celkovom vývoze motorových vozidiel predbehlo aj Nemecko, v ktorom tento podiel predstavoval zhruba 8 % a Českú republiku, kde bol dokonca iba zhruba 3 %.