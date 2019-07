Mladomanželské pôžičky sú štedré, ale prísne

Po novom tak môžu mladí ľudia po sobáši namiesto hypotéky z banky využiť na nové bývanie práve mladomanželskú pôžičku. Musia však splniť niekoľko prísnych podmienok. Tými prvými sú vek od 18 do 35 rokov, trvalý pobyt na Slovensku a uzatvorenie manželstva maximálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti o úver. Manželmi tak môžu byť maximálne jeden rok. Ich príjem sa pritom musí zmestiť do štvornásobku životného minima – teda nesmú spolu zarobiť viac ako približne 1 463 eur. Životné minimum pre dvojčlennú domácnosť je podľa ŠFRB 356,84 eura. Žiadať o pôžičku môžu od začiatku júla až do konca októbra tohto roka. O výhodný uver sa následne bude dať opäť žiadať od apríla do októbra budúceho roka.

Ako na to? "Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby,“ vysvetľuje ŠFRB. Žiadosť sa dá nájsť na webe fondu už od začiatku tohto mesiaca. Po overení pracovník mestského úradu zaregistruje žiadosť do desiatich dní do elektronického príjmu žiadostí. Následne ju odošle fondu. "ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách,“ dodáva fond.

Podmienok je viac ako dosť

So žiadosťami však netreba dlho otáľať. Na úvery je vo fonde celkovo vyčlenených 15 miliónov eur. Pri priemernej výške úveru okolo 75-tisíc tak bude môcť peniaze dostať okolo dvesto žiadateľov. Pri pôžičke okolo 15-tisíc eur by mohlo úver od štátu dostať až tisíc mladomanželov. Práve veľký počet žiadateľov a relatívne nízka suma od štátu na dotácie budú, zdá sa, veľkou nevýhodou úveru. Mínusom je aj náročnejšia administratíva okolo úveru či doba schválenia. Tá sa totiž môže pohybovať vo väčšom časovom rozhraní, ako býva zvykom v komerčných bankách. Rovnako ako pri klasickej hypotéke ručí žiadateľ aj pri mladomanželskej pôžičke svojou nehnuteľnosťou. Tá však nesmie byť staršia ako desať rokov. Tiež nemôže ísť o byt s rozlohou viac ako 80 štvorcových metrov či dom nad 120 štvorcových metrov.

Využi mladomanželskú pôžičku môžu mladomanželia nielen na kúpu domu či bytu, ale aj na stavebné úpravy. „Minimálna výška úveru nie je stanovená, maximálna závisí od viacerých kritérií. Pri kúpe bytu staršieho ako tri roky od kolaudácie je to 50-tisíc eur (prvých 15-tisíc je úročených 1,0 percenta, ďalšia suma 2,0 percentami), pri rekonštrukcii je maximum 30-tisíc eur, pri výstavbe bytu alebo kúpe bytu do troch rokov od kolaudácie je to 75-tisíc eur,“ povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Do sumy 15-tisíc eur je pôžička úročená sadzbou jedno percento.

Splácať ju možno 15 rokov bez zmeny úroku. V prípade požičania vyššej sumy sa zvyšok spláca s dvojpercentným úrokom so splatnosťou 20 rokov. Na rekonštrukciu môže byť pôžička použitá za predpokladu, že na adrese nie je sídlo obchodnej spoločnosti alebo živnosť.

Odpúšťanie pôžičky za deti

Za každé dieťa štát odpustí manželom 2 000 eur zo zapožičanej sumy. Maximálne však do výšky 6000 eur. O odpustenie čiastky treba písomne požiadať do jedného roka od narodenia dieťaťa. Pre mladomanželov je tak nová pôžička výhodnejšia. A to aj napriek tomu, že úrokové sadzby klasických hypoték sa pohybujú stále pomerne nízko – v priemere okolo 3,5 percenta. Očakáva sa však, že pôjdu hore. Pri pôžičkách sú úroky ešte vyššie.

Po sprísnení podmienok pre hypotéky od Národnej banky Slovenska však už nie je možné vziať si na kúpu domu či bytu celú sumu. „Takže pre novomanželov, ktorí spĺňajú kritériá na jej čerpanie, sa rozhodne oplatí. U mnohých žiadateľov bude len jedným zo zdrojov financovania kúpy či nehnuteľnosti a vzhľadom na ich ceny si budú musieť zobrať aj klasický úver na bývanie z komerčnej banky. Nad 15-tisíc eur sa totiž zvyšuje úroková sadzby novomanželskej pôžičky na dve percentá. Komerčná sféra však vie poskytnúť aj lacnejšie zdroje,“ dodal Pánis.

Na klasických bankových produktoch však žiadateľ požičanú sumu viac preplatí. Pri mladomanželskej pôžičke v zvýhodnenej sume 15-tisíc eur zaplatí na úrokoch za 15 rokov len 1¤159 eur. Okrem toho splátky znižuje aj narodenie detí. Slovenské banky možnosť mladomanželskej pôžičky neposkytujú. Za Slovenskú sporiteľňu to potvrdila jej hovorkyňa Marta Cesnaková. "Novomanželské pôžičky, také ako v minulosti, neposkytujeme. Klienti si môžu vybrať z našej štandardnej ponuky,“ povedala aj Lucia Luptáková zo Všeobecnej úverovej banky.

To, či mladomanželská pôžička zmení využívanie bankových úverov, ukáže až čas. Najskôr to bude viditeľné ku koncu roka, keď bude jasné, nakoľko a či využili mladomanželia novú možnosť úveru od štátu.

Novela zákona o ŠFRB však prináša okrem výhodného úveru pre mladomanželov aj úvery na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Od júla 2019 tak bude fond poskytovať viacero možností. A to napríklad financovanie obnovy bytovej budovy, stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, financovanie výstavby a kúpy nájomných bytov.