Tami v Kežmarku rozšíri fabriku, pribudnú syry s modrou plesňou

Mliekarenská skupina Tami rozširuje svoje výrobu v Kežmarku, investuje do nej 15 miliónov eur. Nová kežmarská fabrika bude produkovať syry s modrou plesňou.

Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej, ktorá v piatok navštívila priestory mliekarne, ide o najväčšiu investíciu v mliekarenstve za posledných dvadsať rokov. Tá sa podľa spoločnosti neprejaví len na vyprodukovanom objeme syrov, ale naviaže na seba aj vytvorenie pracovných miest, a to nielen vo výrobe, ale aj v poľnohospodár­stve, keďže skupina úzko spolupracuje s farmármi z celého Slovenska.

Investícia zdvojnásobí výrobné kapacity

Podľa ministerky Matečnej sa v Kežmarku schyľuje k investícii, ktorá je v agropotravi­nárstve nevídaná. „Každá investícia do rozširovania domácej potravinárskej výroby je pre Slovensko vzácna a nesmierne dôležitá. O to viac sa teším, keď ide o slovenské spoločnosti s domácim kapitálom, ktoré majú na našom trhu stabilnú pozíciu. Tami, najsilnejšia slovenská mliekarenská skupina, tento fakt umocňuje obrovským objemom prostriedkov, ktoré nalieva do potravinárskej výroby,“ uviedla na adresu zámeru spoločnosti.

Ide o ďalší významný projekt spoločnosti, ktorá vlani vybudovala v Senici novú fabriku na výrobu plesňových syrov typu camembert za 12 miliónov eur. Doterajšie priestory už spoločnosti v Kežmarku nepostačovali, preto sa pustila aj do ďalšieho nového projektu.

„Spotreba modrých syrov na Slovensku dynamicky rastie. Sledujeme tento trend už dlhšie a vnímame to ako príležitosť posilniť našu novú trhovú pozíciu v tejto kategórii. Investícia do syrárne v Kežmarku nám pomôže viac ako zdvojnásobiť výrobné kapacity,“ informoval majiteľ skupiny Tami Mikuláš Bobák. Podľa neho bude spoločnosť vyrábať syr typu roquefort, ktorý sama vyprodukovala. Ten už teraz vyváža do takmer celej Európy. Spoločnosť počíta v súvislosti s vybudovaním fabriky aj s tridsiatkou nových pracovných miest, ale aj väčšou automatizáciou výroby.

Spracujú tretinu produkcie slovenského mlieka

Skupina Tami združuje tri agropodniky s viac ako tisíckou dojníc a mliekarne v Senici, Nitre a Kežmarku. Ročne skupina spracuje tretinu celoslovenskej produkcie mlieka, pričom osobitne v Kežmarku spotrebuje viac ako 90 miliónov litrov.

Tatranská mliekareň, a.s., sídli v Kežmarku a svoje mliečne produkty dodáva zákazníkom na Slovensku, v Čechách a Maďarsku. História spoločnosti siaha do roku 1979, keď bola v Kežmarku otvorená mliekareň ako súčasť koncernu so sídlom v Košiciach. Po roku 1991 sa stala nezávislou štátnou spoločnosťou, ktorá v nasledujúcich rokoch prešla privatizáciou a bola transformovaná na akciovú spoločnosť. Mliekareň vyrába širokú škálu mliečnych produktov, hlavne syry s bielou plesňou, syry s modrou plesňou, čerstvé mlieka, trvanlivé mlieka, tvarohy, dezerty, kyslomliečne produkty a ďalšie gastronomické výrobky.