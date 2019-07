Realitná bublina silnie

Domáce banky počas leta odštartovali ďalšie kolo súbojov o klienta. Už tri finančné domy ponúkajú ľuďom úvery na bývanie za ročný úrok na úrovni 0,89 percenta. Lacné peniaze sa tiež dajú požičať aj na veľmi dlhé obdobie a pri desaťročnej fixácii úrokovej sadzby je najlepšia ponuka na úrovni 1,29 percenta za rok. Zároveň so zlacňovaním hypoték ďalej rastú ceny bytov. Prasknutie tejto realitnej bubliny môže v budúcnosti spôsobiť vážne problémy ľuďom s úvermi na krku, ako aj bankám.

Banky nateraz úvery ďalej zlacňujú. „V rámci jesenných akcií môžu niektoré banky znížiť svoje ponuky ešte o pár desatiniek percenta. Väčšina z nich ostane na súčasných nízkych úrokových sadzbách a prípadné zdražovanie je veľmi málo pravdepodobné,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný Kompas Maroš Ovčarik.

Tohtoročný september bol pôvodne považovaný za termín prvého zdražovania úverov na bývanie. Situácia sa radikálne zmenila po tom, čo šéf Európskej centrálnej Mário Draghi v júni nečakane otvoril možnosť opätovného znižovania úrokových sadzieb. „Ak naozaj chceme plniť svoj mandát, bude potrebné pristúpiť k ďalším menovým stimulom, a to dovtedy, dokiaľ nedôjde k zlepšeniu v ekonomických a inflačných vyhliadkach. Súčasné spomaľovanie rastu by sme už nemali považovať za dočasnú záležitosť,“ povedal. Postupne sa k Draghiho vyjadreniu začali pridávať ďalší čelní predstavitelia a časť finančných analytikov očakáva už v septembri ďalšie znižovanie úrokov.

Tlačenie lacných peňazí má do budúcnosti inflačné a deflačné riziká. Ide o politiku, ktorú roky využívajú aj USA s tým, že dolár to ustojí. Prípadná strata povedomia dolára či eura ako silnej meny však môže mať pri tlačení peňazí do budúcnosti fatálne dôsledky na znehodnotenie úspor ľudí. V USA sa situácia už prejavuje napríklad ustavičným nafukovaním akciových trhov.

Základná úroková sadzba v eurozóne je dnes na rovnej nule a depozitná až na mínus 0,4 percenta. Už dnes finančné domy reálne platia za uloženie peňazí v ECB a už v septembri sa záporný úrok môže zvýšiť až na mínus 0,5 percenta. Od tohto opatrenia si regulátor finančného trhu sľubuje v obehu ešte viac lacných peňazí, ktorých cieľom je naštartovať spomaľujúci ekonomický rast. Podľa časti analytikov je v hre aj obnovenie tlačenia peňazí, ktoré bolo ukončené v decembri minulého roka. „Politická reakcia centrálnych bánk je predvídateľná. Nastane panické znižovanie úrokových sadzieb a politika bánk bude smerovať k ďalšiemu extrémnemu kvantitatívnemu uvoľňovaniu,“ uviedol Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank.

V každom prípade ani prípadné obnovenie tlačenia peňazí neprinesie až také razantné znižovanie úrokov ako v minulosti. Pár rokov dozadu totiž Slováci platili jedny z najvyšších úrokov na hypotékach a dnes majú, naopak, jedny z najlacnejších úverov na bývanie. Časť finančných domov zároveň získanie najnižších úrokov podmieňuje kúpou iných finančných produktov. Najčastejšie ide o povinné poistenie schopnosti splácania úveru, zriadenie bankového účtu či využitie rôznych sporiacich produktov. „Ak si niekto platí životné poistenie, príliš už nepotrebuje poistenie schopnosti splácania úveru. Tiež nie je vždy výhodné mať dva rôzne účty vo dvoch rôznych bankách,“ dodal Ovčarik.

Podľa analytika sú ďalšie produkty výhodné hlavne pre ľudí, ktorí sú ochotní zrušiť svoj pôvodný bankový účet a nemajú iné poistky. Poistenie schopnosti splácania úveru totiž na jednej strane mierne zdraží splácanie hypotéky, na druhej strane môže klientom zachrániť strechu nad hlavou v prípade nečakanej straty zamestnania.

Príliš rýchle zadlžovanie Slovákov

V rámci letných akcií znižuje úroky najväčšia domáca banka Slovenská sporiteľňa. Finančný dom predáva hypotéky za ročný úrok vo výške 0,89 percenta pri ročnej aj trojročnej fixácii úrokovej sadzby. „Výhľad na zvýšenie sadzieb Európskej centrálnej banky sa posúva na neskôr, možno až na druhú polovicu budúceho roku. Cena peňazí na trhu tak zostáva veľmi nízka,“ povedal Zdeněk Románek, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za retailové bankovníctvo. Ten zároveň upozorňuje, že momentálne sa darí aj slovenskej ekonomike a životná úroveň pracujúcich ľudí bude aj naďalej stúpať. Finančný dom preto aj naďalej počíta so silným dopytom po nových hypotékach.

So znižovaním úrokov v lete prichádzajú aj ďalšie banky. „Sledujeme záujem klientov predovšetkým o dlhšie fixácie úrokových sadzieb. Doslova hitom posledných mesiacov sa stala desaťročná fixácia, ktorú ponúkame za historicky najnižšiu úrokovú sadzbu len 1,29 percenta za rok,“ povedal Tomáš Drábek, riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank. Tento finančný dom pri dvojročnej fixácii úrokovej sadzby predáva hypotéky za ročný úrok 0,79 percenta.

Odvrátenou stranou mince lacných hypoték je príliš rýchle zadlžovanie Slovákov a extrémne rýchly rast cien nehnuteľností. Zadlženosť slovenských domácností koncom minulého roka presiahla hodnotu 38 percent HDP a dosiahla sumu 36,7 miliardy eur. V porovnaní s výkonom domácej ekonomiky bol rast úverov na Slovensku v roku 2018 najrýchlejší v celej Európskej únii.

Byty prudko zdraželi

Národná banka Slovenska preto prijala viacero obmedzení a hypotéku pokrývajúcu 100 percent ceny nehnuteľnosti dnes už nedostane nik. Pätina najlepšie zarábajúcich ľudí má šancu dostať maximálne pôžičku pokrývajúcu 90 percent z ceny kupovaného bytu alebo domu. Väčšine ľudí môžu banky predať hypotéku pokrývajúcu maximálne 80 percent z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Napríklad pri byte v hodnote 100-tisíc eur môže hypotéka dosahovať sumu 80-tisíc eur. Zároveň celkové dlhy ľudí môžu dosahovať maximálne 8-násobok ročného príjmu. Žiadateľ o úver s čistým príjmom 720 eur si môže maximálne požičať 69 120 eur.

Tieto obmedzenia majú zastaviť rizikové zadlžovanie ľudí, ktorí v časoch lacných pôžičiek sú ochotní platiť čoraz viac peňazí aj za staré byty. Napríklad v bratislavskej časti Karlova Ves sa pred siedmimi rokmi starší trojizbový byt predával za 89-tisíc eur a aktuálne cena tej istej nehnuteľnosti stúpla na 135-tisíc eur. Prudko však ceny bytov a domov stúpli aj v iných mestách, napríklad v Nitre, Žiline, Ružomberku, ale aj v Košiciach.

Zároveň zadlžení ľudia môžu mať problémy po tom, čo Európska centrálna banka pristúpi k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Napríklad tridsaťročná hypotéka v sume 100-tisíc eur má pri ročnom úroku vo výške jedného percenta mesačnú splátku 321 eur. V prípade zvýšenia úroku na tri percentá mesačná splátka toho istého úveru stúpne na 421 eur.