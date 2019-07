Do Tatier bez splodín. Pribudnú tam nabíjacie stanice pre elektromobily

Vo Vysokých Tatrách by mohlo postupne pribudnúť asi desať nabíjacích staníc pre elektromobily. Umiestnené by mali byť v Starom a Novom Smokovci, rovnako aj v Tatranskej Lomnici.

„Mesto eviduje dopyt po nabíjacích staniciach hlavne od turistov a návštevníkov Vysokých Tatier,“ uviedol pre agentúru SITA prednosta mestského úradu vo Vysokých Tatrách Martin Maruška. Samospráva by chcela na niekoľko takýchto staníc získať financie v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR. Ďalšie stanice by mali pribudnúť vďaka memorandu so súkromnou spoločnosťou. S akou výškou financií sa v týchto projektoch počíta, zatiaľ samospráva nekonkretizovala.

V rámci výzvy, ktorú začiatkom júla vyhlásil rezort hospodárstva, by chcelo mesto zrealizovať výstavbu troch staníc. Podľa Marušku je umiestnenie jednej z nich naplánované v Tatranskej Lomnici, ďalšie dve by mali byť v Starom Smokovci, a to na autobusovej stanici a parkovisku pri Dome služieb.

„Okrem toho mesto už vlastnou iniciatívou podpísalo memorandum so ZSE Bratislava a získa tak ďalšie nabíjacie stanice v Tatranskej Lomnici na autobusovej stanici a päť v Novom Smokovci na parkovisku pri kostole. K týmto zámerom je spracovaná aj projektová dokumentácia,“ konkretizoval prednosta. Samospráva sa už podľa jeho slov obrátila aj na tuzemského výrobcu nabíjacích staníc a získala nabíjacie stanice zdarma.

V súčasnosti sú v Tatrách nabíjacie stanice pre elektromobily len pri niekoľkých hoteloch. Ako pre SITA potvrdila výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Syrovátková, nachádzajú sa na Štrbskom Plese, v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici. Podľa jej slov združenie podporuje ekologickú dopravu v Tatrách, a preto víta iniciatívu mesta. „Vieme, že je to tu s dopravou náročné, hlavne počas takýchto vyťažených sezón. Nabíjacie stanice pre elektromobily majú význam a patria do kontextu ekologickej dopravy. Chceme sa však zamerať aj na verejnú dopravu a pritiahnuť hostí z áut do električiek,“ povedala Syrovátková.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc 1. júla tohto roka. Cieľom poskytovanej pomoci je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Samosprávy tak môžu získať financie na výstavbu, prestavbu i rekonštrukciu verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Termín uzavretia predkladania žiadostí je 1. október. O podporu sa môžu uchádzať obce, vyššie územné celky aj nimi zriadené organizácie. Ministerstvo na výzvu vyčlenilo 500-tisíc eur zo štátneho rozpočtu. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu pozostáva z 95 percent dotácie, zvyšných päť percent predstavujú vlastné zdroje žiadateľa. Najnižšia výška dotácie je 2 500 eur, najvyššia 5-tisíc eur.