Získajú Česi rozprávkové bohatstvo z lítia? Ďalší pokus urobí ČEZ

Firme European Metals Holdings (EMH), ktorá má na ťažbu prednostné právo, poskytne pôžičku dva milióny eur. ČEZ sa do konca roka rozhodne, či do EMH kapitálovo vstúpi, alebo si nechá pôžičku vrátiť. Na utorkovom brífingu to povedal český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Potvrdil tak informáciu, ktorú firma EMH poslala na londýnsku burzu.

„Na našom území sa možno nachádza významné ložisko lítia, čo je základná surovina pre výrobu autobatérií. Je naším záujmom, aby zisk z možnej ťažby lítia zostal čo najviac v Česku. Rovnako tak naším záujmom je, aby sa overilo, či sa tu ťažiť lítium oplatí alebo nie,“ uviedol Havlíček.

Lítium sa používa okrem iného pre batérie do elektromobilov, ďalej napríklad pre špeciálne sklá a keramiku. Vzhľadom na očakávaný rast počtu elektromobilov a s tým spojených batérií odborníci predpokladajú, že dopyt po lítiu vzrastie do roku 2025 približne trojnásobne. V minulosti vláda uvažovala, že by štát vstúpil do EMH prostredníctvom štátneho podniku Diamo. Pred snemovnými voľbami sa téma ťažby lítia v Česku stala jedným z hlavných motívov predvolebnej kampane.