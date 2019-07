Chaos s autami na STK

Stanice technickej kontroly (STK) sú preťažené a čakacie lehoty pre motoristov neúmerné. Nové auto musí ísť na kontrolu po štyroch rokoch a následne pravidelne každé dva roky. Ak však akútne potrebujete technickú kontrolu auta, máte smolu. Zapíšete sa do poradovníka a na rad prídete v závislosti od regiónu asi o dva mesiace. Kým prevádzkovatelia STK sa vyhovárajú na štát, ministerstvo dopravy má iné vysvetlenie paniky.

Na začiatku súčasných problémov na STK však bola zmena zákona, ktorá prinútila stanice technickej kontroly zvýšiť odborný dozor spojený s využitím monitorovacích záznamových zariadení druhej generácie. V praxi to znamená, že na pracoviskách technickej a emisnej kontroly pribudli kamery, ktoré dôkladnejšie pokryjú celý priebeh kontrol. To prispelo k poklesu záujmu technikov o prácu na STK a stanice odvtedy nestíhajú. V zákone sa sprísnili sankcie pre technikov v prípade, že zle vyhodnotia chyby.

Ministerstvo dopravy a výstavby sa vyjadrilo, že registruje dlhšie čakacie lehoty na technickú a emisnú kontrolu, ale vysvetlenie má iné. „Sú dôsledkom paniky medzi prevádzkovateľmi vozidiel, ktorá vznikla nekorektnými správami o plnení prísnejších emisných limitov a prísnejších technických podmienok, čo nie je pravda. V poradí na technickú a emisnú kontrolu sú aj také vozidlá, ktoré majú ísť na kontrolu až o pol roka alebo o rok. Keby išli na kontrolu v lehote, v akej majú ísť, taká situácia by nevznikla,“ vyjadrilo sa ministerstvo.

Národná asociácia STK reagovala na dlhé čakacie lehoty na vykonanie technickej a emisnej kontroly áut a v rámci pripomienkového konania predstavila ministerstvu dopravy zoznam konkrétnych opatrení, ktoré by mali pomôcť zrýchliť technickú a emisnú kontrolu. V nich asociácia navrhla viacero riešení. Jedným z nich je aj zrušenie povinnosti, aby pri vykonávaní technickej kontroly museli byť prítomní dvaja technici, či možnosť zavedenia flexibilného dočasného presunu technika tam, kde je najviac potrebný.

Problém s chýbajúcimi technikmi navrhla Národná asociácia STK riešiť takto. Navrhla umožniť technikom viacnásobné opakovanie skúšky po jej neúspešnom zložení či zrušenie povinnosti, aby musel mať technik vodičské oprávnenie na všetky kategórie vozidiel. To sú len dva z navrhovaných siedmich bodov na to, ako zvýšiť počet dostupných kvalifikovaných technikov. Asociácia tiež navrhla povoliť používanie literatúry pri skúškach či zníženie výšky maximálnych pokút za jednotlivé kategórie pre technikov. Tým by sa mohla vyriešiť situácia s chýbajúcimi technikmi, ktorí sa po zmenách na technických kontrolách rozhodli podať výpovede.

„Sprísnili sa sankcie pre technikov, ktorí kontroly vykonávajú. Technik, ktorý zabudne alebo zle vyhodnotí ľahkú chybu, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť, dostane 120-eurovú pokutu. Za vážnu chybu je 210 eur a za céčkovú chybu je 300 eur a za akékoľvek iné chyby, ako sú preklepy či administratívne chyby, je 60 eur. Narátava sa to za každé jedno vozidlo, na ktorom chybu spravil. To znamená, že ak spravil pri tristo autách preklep, zoberú mu šesťtisíc eur,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ Národnej asociácie STK Peter Hulman pre denník Pravda ešte minulý mesiac.

Medzi ďalšími opatreniami, ktoré navrhla asociácia, sú aj doplňujúce opatrenia v prospech motoristov. Skrátiť čakacie lehoty by mohla tiež možnosť, aby občania motoristi mohli robiť drobné nastavenia a opravy počas samotnej technickej kontroly. Išlo by o jednoduché opravy ako napríklad výmena žiaroviek či doplnenie prevádzkových kvapalín. Takisto by mohla pomôcť možnosť predĺženia povinnosti podrobenia sa technickej alebo emisnej kontrole po prihlásení vozidla. Tá je momentálne v lehote sedem dní. Asociácia navrhuje túto lehotu predĺžiť na 15 dní.

Ministerstvo a asociácia na nože a ľudia čakajú

Ministerstvo dopravy na zoznam konkrétnych opatrení vydaných Národnou asociáciou STK a na dlhé čakacie lehoty zareagovalo preventívne vytvorením podmienok na rozšírenie siete STK a EK. Povolenie na vytvorenie má už celkovo 50 nových staníc technických kontrol nad rámec súčasnej siete. Oprávnenie vykonávať technickú kontrolu zatiaľ získala jedna stanica technickej kontroly. Celkovo môže podľa zákona na Slovensku vzniknúť 60 nových staníc. Od ich vytvorenia si rezort dopravy sľubuje vyššiu dostupnosť tejto služby pre motoristov, skrátenie čakacích lehôt a prípadne aj zníženie cien za kontroly vďaka vyššej konkurencii. Ceny za vykonanie technickej kontroly sú plne v kompetencií staníc TK a pracovísk emisnej kontroly, pričom závisia od dopytu a konkurencie.

Ministerstvo však upozornilo na to, že Národná asociácia STK bola pôvodne proti opatreniu rozšíriť sieť staníc, pretože bol podľa nich počet existujúcich staníc dostatočný. „Dnes sa ukázalo, že prevádzky STK nestíhajú. Aj napriek týmto tvrdeniam ministerstvo v priebehu roka 2018 povolilo zriadenie nových staníc technických kontrol a súčasný stav len potvrdzuje opodstatnenosť tohto rozhodnutia,“ vyjadrilo sa ministerstvo.

Po novom teda technická kontrola prebieha pred zrakmi kamier, ktoré celý proces monitorujú a technici sú pod drobnohľadom. „Počas tejto kontroly technik musí robiť všetky úkony, ktoré už mal vykonávať od 1. marca 2005. Dosiaľ, tých 14 rokov, ktoré to boli, technik mohol nejakým spôsobom obísť určené štandardy na výkon poctivej, kvalitnej technickej alebo emisnej kontroly,“ povedal ešte v úvode júna tohto roka riaditeľ Štátneho dopravného úradu Bohuš Chochlík.

Stanovačka pred STK

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsék sa ešte začiatkom júna snažil upokojiť motoristov a upozornil na to, že všetko je tak ako dosiaľ, len sa kontroluje precíznejšie. „Žiadna norma, žiadna emisná norma sa nezmenila, nič sa nezmenilo, len vieme lepšie kontrolovať STK,“ povedal Érsék.

Rovnako reagovalo na otázky denníka Pravda aj ministerstvo dopravy. „V praxi sa zmenilo iba to, že pribudli na pracoviskách TK a EK kamery, ktoré umožňujú prísnejšiu kontrolu samotných technikov, či vykonávajú kontroly poctivo, a dôkladnejšie pokryjú celý priebeh kontrol. V druhom rade sa začal už dávnejšie vo zvýšenej miere robiť odborný dozor, teda ministerstvo častejšie kontroluje technikov. To spôsobilo, že technici robia kontroly zodpovednejšie. Tento systém sa osvedčil a kamery už odhalili viacero vážnych nedostatkov na staniciach TK, keď technici manipulovali s výsledkami či už bŕzd aj na kamiónoch, alebo pri kontrole množstva splodín z výfukov,“ povedalo ministerstvo.

Faktom však je, že ľudia na STK čakajú týždne alebo dokonca aj spia pred stanicami, aby sa ráno dostali na rad. Ukázala to reportáž, ktorou na absurdnosť situácie nedávno poukázal denník Pravda. Pred budovou STK v Trenčianskej Turnej majú ľudia rozkladacie stoličky, termopoháre s čajom a kávou a v noci čakajú, aby sa na ďalší deň ich auto dostalo na kontrolu a získalo vytúžené potvrdenie, bez ktorého nemožno jazdiť.

