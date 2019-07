Vesmír mlčí. Európsky satelitný systém Galileo je mimo

Funguje iba služba vyhľadávania a záchrany, kým služby určovania polohy a poskytovanie presného času sú nedostupné. Podrobnejšie informácie o príčinách incidentu agentúra GSA, ktorá systém prevádzkuje, zverejní v piatok ráno. ČTK to v utorok povedala hovorkyňa českého ministerstva dopravy Lenka Rezková. Sídlo GSA je v Prahe.

Technický incident súvisí s aktualizáciou softvéru v kontrolnom stredisku systému Galileo, najmä častí zaisťujúcich synchronizáciu presného času a systém generovania navigačných správ.

Presný čas je pritom zásadným parametrom pri určovaní polohy, respektíve pri určovaní vzdialenosti medzi prijímačom a jednotlivými družicami. Pre určenie polohy je potrebné poznať aj presnú polohu družíc a tá je obsiahnutá v navigačnej správe, ktorých aktualizácie sa pre poruchu nepodarilo dostať na satelity Galilea. Kozmický segment, teda satelity, sú v poriadku.

„Na riešenie incidentu bol narýchlo zostavený tím odborníkov, ktorý pracuje na obnovení poskytovania všetkých služieb systému Galileo. Príčiny incidentu zároveň začína analyzovať skupina pre vyhodnocovanie anomálií (Anomaly Review Board). Teraz teda prebieha rekonfigurácia celého pozemného segmentu,“ uviedla Rezková.

Služby Galileo sú od roku 2016 v takzvanom iniciačnom (testovacom) režime prevádzky. To znamená, že systém síce už je schopný poskytovať svoje služby, ale stále pokračuje jeho výstavba a konfigurácia a posilňuje sa jeho robustnosť. Úplná prevádzka je plánovaná až po roku 2020.

„Zatiaľ je potrebné počkať na výsledky vyšetrovania príčin vzniku celej situácie. Dôsledky budú nepochybne v odhalení slabých miest celého satelitného navigačného systému Galileo a úprave postupov tak, aby k podobnej chybe už nemohlo dôjsť. Kľúčové je, že k výpadku takého rozsahu došlo ešte v rámci testovacej fázy systému, a nie v ostrej prevádzke, to by potom samozrejme mohlo mať negatívny dopad na dôveru používateľov v systém Galileo,“ dodala hovorkyňa.

Prvý technický problém nastal už minulý týždeň v stredu v podvečerných hodinách, keď nasledovalo výrazné obmedzenie služieb poskytovaných systémom. Prvý technický problém sa podarilo odstrániť a systém fungoval normálne až do do 01:00 vo štvrtok. Následne sa však stal ďalší incident, ktorý sa teraz rieši. Používatelia, respektíve jednotlivé prijímače, boli o výpadku informované osobitným alertom, teda od doby incidentu prijímače vedia, že nie je možné spoľahnúť sa na signál Galilea.

Galileo je európsky globálny satelitný systém, ktorý by vďaka 30 satelitom vo vesmíre mal byť presnejší pri určovaní polohy než americký konkurenčný systém GPS. V súčasnosti je na obežnej dráhe 26 satelitov, štyri ďalšie by mali byť vypustené do konca budúceho roka.