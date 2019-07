Šéf Tesca pre strednú Európu: Budúcnosť sú potraviny online

Slovenskí zákazníci sa menia. Čoraz viac volia nákup na internete a nevyhráva už len nízka cena, hovorí v rozhovore pre Pravdu generálny riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu Matt Simister. A tiež už podľa neho nevedú veľké neosobné hypermarkety. Reťazec chce byť lídrom v oblasti recyklácie. Uhorky však z plastu nevyzliekol. "Ak by sme obal dali dole, vytvorili by sme väčší potravinový odpad. A to nie je správne,“ hovorí Simister. Na produkt sa treba podľa neho pozerať ako na celok. Nepopulárny plast totiž chráni kvalitu tovaru, dodáva šéf reťazca, čo bol len nedávno jednou nohou na odchode.

VIDEO: Ako sa zmenil slovenský trh, kde je miesto Tesca na ňom? Aký je slovenský zákazník, čo si žiada a čo pre neho spoločnosť Tesco pripravuje? Pre TV Pravda hovorí šéf obchodného reťazca pre strednú Európu Matt Simister.

Ešte pred pár rokmi nebolo isté, či Tesco zostane na slovenskom trhu. Čo sa zmenilo?

Naše podnikanie vo Veľkej Británii prešlo veľkou premenou a môžem potvrdiť, že je silné a stabilné. Rovnako sa nám darí aj v strednej Európe, v ktorej chceme naďalej investovať.

Prečo ste teda nakoniec sieť nepredali?

Na Slovensku sme jednotka na trhu a chceme si túto pozíciu udržať. Chceme ďalej rásť. No už nie cez rozširujúcu sa sieť našich obchodov. Chceme zmeniť očakávania našich zákazníkov. Ak sa totiž pozrieme na európsky obchod, tak vidíme podstatnú zmenu.

Akú?

Niektorí obchodníci otvorili veľa nových predajní, my však pozorujeme, že sa zákazníci presúvajú na internet, kde sú pre nich nákupy spojené s nižšími nákladmi. Aj my už vidíme, že cesta nie je len v otváraní nových predajní, ale existujú iné alternatívy. V súčasnosti máme prístup k trom štvrtinám zákazníkov na slovenskom trhu. Namiesto toho, aby sme budovali nové predajne, chceme skôr podporiť lojalitu našich zákazníkov. Najmä zlepšiť ich skúsenosti s nákupom v existujúcich predajniach, ponúkať vyššiu kvalitu, lepšie služby a výhodnejšie ceny. Práve to je to, čím sa vieme odlíšiť od ostatných obchodných reťazcov.

Ako vidíte budúcnosť internetového predaja?

Čo sa týka on-line ponuky potravín, na Slovensku sme stále v začiatkoch. On-line ponuka produktov sa pohybuje okolo dvoch percent na rozdiel od Veľkej Británie. Tam je to už okolo 10 percent. Vidíme však, že v budúcnosti sa tieto percentá budú pohybovať ešte vyššie. Aktuálne má 1,8 milióna zákazníkov na Slovensku prístup k on-line nakupovaniu v lokalitách Bratislava, Žilina, Nitra, Trnava či Košice. S príchodom nových lokalít pre internetový predaj porastie aj záujem o on-line nakupovanie.

Kde vidíte budúcnosť maloobchodu v strednej Európe? V čom sa tento región líši?

Vidíme podobné trendy v regiónoch strednej Európy, a to aj napriek tomu, že zákazníci sa v jednotlivých krajinách líšia. Slovenskí zákazníci sa však, rovnako ako aj zákazníci v iných krajinách regiónu, veľmi zameriavajú na hodnotu za peniaze. Hľadia teda na cenu, no už čoraz viac hľadajú aj čerstvejšie, zdravšie a kvalitnejšie produkty.

Dá teda sa už hovoriť o tom, že zákazníkom ide viac o kvalitu, alebo stále rozhoduje cena?

Ak chce byť obchodník úspešný, musí ponúkať na trhu najlepšie ceny. Zákazníci však už vyhľadávajú aj vyššiu kvalitu. Ak chcete ponúkať produkty za vyššie ceny, tak zacielite len na menšiu skupinu zákazníkov. Naša stratégia je však ponúkať produkty pre všetkých.

Ako sa zmenil slovenský trh a ten v strednej Európe, odkedy sem Tesco prišlo?

Sme presvedčení, že naším príchodom sa ponuka pre tunajších spotrebiteľov zlepšila. Od roku 1996, keď sme vstúpili na slovenský trh, sme investovali do ponuky predajní od malých formátov expres cez supermarkety a hypermarkety. Rovnako prevádzkujeme veľké distribučné centrá.

Ako vnímate dvojakú kvalitu?

Duálna kvalita nie je problém Tesca. Zákazníkom ponúkame lokálne domáce produkty, o ktoré majú záujem. A tiež produkty, ktoré dovážame zo zahraničia ako napríklad Tesco Finest. Na Slovensku máme v ponuke tie isté výrobky ako vo Veľkej Británii a tie pochádzajú od dodávateľov z celej Európy. Takisto dovážame vyššiu kvalitu. Slovenskí zákazníci tak majú prístup ku kvalitnejším produktom zo zahraničia. Dvojaká kvalita potravín je skôr záležitosťou rýchloobratového spotrebného tovaru a značkových výrobcov.

Máte ohlas od zákazníkov? Pýtajú sa na porovnanie výrobkov?

Áno. Preto im ponúkame stále kvalitnejšie produkty vlastnej značky, ktoré sú rozdelené do viacerých skupín od výrobkov dennej spotreby až po luxusné pochutiny. Tiež stále pracujeme na kvalite našich potravín a prostredníctvom prieskumov a vernostných programov si overujeme zákaznícke preferencie.

Menili ste dodávateľov po potravinových kauzách?

Máme silnú základňu dodávateľov na Slovensku. A to hlavne čo sa týka čerstvých potravín v sezóne. Naša základňa slovenských dodávateľov je silná predovšetkým pri čerstvých sezónnych potravinách. Sme presvedčení, že máme najlepšiu základňu dodávateľov spomedzi ostatných obchodníkov. Mäso zo stredoeurópskeho regiónu pochádza od overených dodávateľov, s ktorými spolupracujeme dlhodobo. Všetkých našich dodávateľov podrobujeme prísnemu internému a externému auditu.

Aké kroky ste spravili na predchádzanie vzniku potravinových škandálov?

Ako som už spomenul, žiadny z publikovaných škandálov sa nedotkol slovenských predajní Tesco. Veľmi silno si uvedomujeme, že naši zákazníci požadujú kvalitu. S tým súvisia aj obavy ohľadne bezpečnosti potravín, ale hlavne vplyvu na zdravie. Stále viac im záleží aj na integrite dodávateľov – teda na tom, či rešpektujú práva zvierat pri ich chove a ich humánne spracovanie. Naprieč celým reťazcom robíme veľmi prísne kontroly. Kontrolujeme nielen dodržiavanie hygieny, ale aj celý reťazec chovu a spracovania zvierat. Preto sme si istí, že sa dodržiavajú všetky humánne postupy.

Novým trendom medzi zákazníkmi je ochrana prírody. Ako na to reagujete?

Tesco má silné záväzky v oblasti udržateľnosti. Ako prvé by som uviedol náš boj proti plytvaniu potravinami. Tu sme dosiahli fantastický progres. Len za dva roky sa nám podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach o 52 percent. Keď sa pozrieme na cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktorým je znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu, tak nám sa to podarilo už v roku 2019. Na znižovaní množstva potravinového odpadu však naďalej pracujeme.

Novým trendom je aj boj proti plastovým obalom. Meníte aj vy svoj prístup k plastom?

Stratégia Tesca v oblasti balenia je vytvoriť systém uzatvorenej recyklačnej slučky. Tu sa vidíme ako líder, potrebná je však aj spolupráca so štátom, s odpadovým priemyslom a s výrobcami. Cieľom je využívať len také množstvo plastového odpadu, ktoré je nevyhnutné. Tento plastový obal by mal byť znovu využitý alebo zrecyklovaný. Potrebná je však aj infraštruktúra, ktorá dovolí a zabezpečí recykláciu, tak aby tieto plastové odpady mohli byť znova použité.

Dajú sa u vás ešte kúpiť neslávne známe uhorky v plaste?

Áno. Na balenie uhoriek sa stále používa plastový obal. Ten však nie je sám osebe zlý. V tomto prípade ide práve o zníženie potravinového odpadu. Na produkt sa musíme pozerať ako na celok. Plastový obal uhoriek slúži na ich ochranu pri prevoze a na zachovanie ich čerstvosti.

Na slovenskom trhu stále chýbajú kvalitní zamestnanci, cíti to aj Tesco?

Naša spoločnosť to necíti. Našich ľudí platíme tak, aby sme mali dostatok kolegov. Len za posledné tri roky sme zvýšili platy zamestnancom priemerne o 24 percent. Keď sa pozrieme na celkový počet našich kolegov, ktorý je 10 000, je to naozaj významná investícia. No je pravda, že je náročnejšie získať ľudí a pracovný trh je napätejší ako v minulosti. Myslíme si, že keď budeme odmeňovať férovo, tak tento problém nemusíme mať.

Na čo teda lákate ľudí k vám?

To, čo naši kolegovia očakávajú od zamestnávateľa, je férový plat a ďalšie sociálne výhody. Až 75 percent našich zamestnancov sú ženy, ktoré oceňujú pohyblivý pracovný čas, v dnešnej dobe je flexibilita rovnako dôležitá ako mzda. A tiež dobrí manažéri, lebo byť súčasťou dobrého tímu tiež zaváži. Spokojnosť našich zamestnancov je pre nás dôležitá, a preto ju pravidelne analyzujeme prostredníctvom interných prieskumov.

Čo hovoríte na zrušenie osobitného odvodu? Budete žiadať aj nejaké kompenzácie?

Zrušenie osobitného odvodu vítame a toto rozhodnutie považujeme za dobrú správu pre obchodníkov, dodávateľov aj zákazníkov. Marže v našom odvetví sú nízke, a to by sa v prípade odvodov odzrkadlilo na cenách pre zákazníkov a sťažilo by rokovanie dodávateľov s maloobchodníkmi.

A čo novela zákona o potravinách, ktorá prikazuje v letákoch presný podiel slovenských výrobkov?

Regulácie sú vždy určitá záťaž pre biznis. Slobodný obchod je základom pre úspešné podnikanie. Ponúkame totiž na rozdiel od niektorých našich konkurentov široké spektrum slovenských výrobkov. V tomto prípade Tesco na rozdiel od iných obchodných reťazcov nepocítilo zmenu, keďže ako zodpovedný lokálny podnik dlhodobo ponúkame a propagujeme široké spektrum slovenských výrobkov.