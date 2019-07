Slovenský turizmus zažíva boom

Počet domácich aj zahraničných turistov sa za prvé tri mesiace tohto roku zastavil na čísle 1,3 milióna, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 10 percent. Dobrou správou je, že turisti zostávajú na Slovensku, že zahraniční turisti sa na Slovensku nezastavia len na jeden deň, ale aj prenocujú.

„Počas svojho dvojtýždňového cestovania po strednej Európe som sa na tri dni rozhodla navštíviť Tatry. Z Popradu som miestnym vláčikom vyrazila na Téryho chatu, tam som prespala a cez deň pokračovala na chatu pod Popradským plesom, kde som strávila ďalšiu noc. Následne som vlakom cestovala do Prahy a trošku ľutujem, že som vo vašich krásnych horách neostala trochu dlhšie,“ povedala Číňanka Hong. Tá sa na cestu do strednej Európy vydala z ďalekého Hongkongu. Nárast počtu prenocovaní vykazujú aj oficiálne štatistiky.

„Samozrejme, zaznamenali sme aj nárast prenocovaní, a to na viac ako dva milióny,“ povedala Lenka Šprochová zo sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy a výstavby. Druhý štvrťrok bude podľa nej ešte výraznejší aj vzhľadom na májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali Bratislave a Košiciach.

„Slovensko ide v cestovnom ruchu dobrým smerom,“ skonštatoval šéf rezortu Árpád Érsék. Ten zároveň dodal, že sa vyplatila propagácia Slovenska cez športovcov. Staviť na lyžiarku Petru Vlhovú ako tvár zimnej kampane sa podľa neho ukázalo ako správne. Pripomenul tiež, že sa blíži letná olympiáda. Érsék dodal, že rezort spolupracuje s oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu, kam smerovalo tento rok 6,4 milióna eur na to, aby spropagovali svoj región, čo je o 700 000 eur viac ako vlani.

Presadenie dvoch zákonov v parlamente, ktoré sa týkali aj cykloturistiky, považuje rovnako za úspech.

„Druhá vec je, že podporujeme medzinárodné výstavy, veľtrhy, čo sa týka turistiky. Bolo ich tento rok 14, ktoré sme podporili. Samozrejme, má to svoju odozvu. Chceme byť na tom trhu, aby sme sa tým zviditeľnili,“ vyhlásil. Okrem účasti na veľtrhoch a výstavách realizuje rezort dopravy aj tzv. poznávacie cesty pre novinárov a touroperátorov, a to prioritne pre jednotlivé trhy, ktoré boli zadefinované. Medzi prioritné trhy patrí podľa Šprochovej Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rusko, Ukrajina a zároveň aj Veľká Británia.

Ministerstvo zároveň chce zistiť jasné ciele návštevníkov na Slovensku. Preto boli identifikované regióny, kam chodí najviac turistov.

„Identifikovali sme tri, to sú Bratislava, Košice a Tatry,“ priblížila Šprochová s tým, že s týmito troma „vlajkovými loďami“ by sa rezort chcel zúčastniť na veľtrhoch a výstavách v druhom polroku 2019. Do budúcnosti sa rezort dopravy chce zamerať skôr na on-line marketing ako na tradičné formy propagácie. Podľa krajín Slovensko v prvom štvrťroku navštívilo najviac turistov z Českej republiky, nasleduje Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Ukrajina a v rámci top 10 krajín sa vyskytujú aj Spojené štáty americké.

Takto pred rokom si Slovensko ako svoju dovolenkovú destináciu vybral rekordný počet celkom 5,4 milióna turistov, čo bol medziročne nárast o sedem percent. Na malé, 5,5-miliónové Slovensko ide o slušný údaj, aj keď potenciál krás prírody môže byť ešte väčší. Spolu 3,2 milióna bolo dovolenkárov zo Slovenska a zvyšok tvorili cudzinci. Domáce obyvateľstvo k dovolenke na Slovensku motivuje aj zavedenie rekreačných poukazov, ktoré fungujú od začiatku roka a ich dosah sa bude dať vyhodnotiť až po dlhšom fungovaní.