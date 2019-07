Firmy považujú prudké zvýšenie minimálnej mzdy za hazard

V časoch spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti otvorenej slovenskej ekonomiky považujú štátom diktovaný rast nákladov podnikov za zbytočný hazard. Upozorňujú na to, že návrh na zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 635 eur by bol viac ako pätinovým nárastom oproti terajšej sume 520 eur. „Je celosvetový pokles priemyselnej výroby,“ upozornil na stredajšej tlačovej besede výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Minimálnu mzdu nepovažuje za nástroj na zvyšovanie čistých príjmov zamestnancov, ale len na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu.

Klub 500 a SOPK spoločne navrhujú, aby sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok zvýšila len na 552 eur tak, ako to vyplýva z platného zákonného mechanizmu zvyšovania najnižších zárobkov. Nezdaniteľnú časť základu dane žiadajú zvýšiť na úroveň minimálnej mzdy, navrhujú zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody tak, aby sa zo sumy 380 eur neplatilo zdravotné poistenie a tiež zvážiť zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne poistenie.

Predseda Klubu 500 Vladimír Soták tvrdí, že odborári v súvislosti s rastom minimálnej mzdy na 635 eur navrhujú ničím nepodložené veci. „Kecajú od stola, takýchto kecálkov ja nemusím,“ zdôraznil. Navrhovaný rast minimálnych hrubých zárobkov o 22 % podľa podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného „prekračuje všetky racionálne medze“. Upozornil na to, že sa o tom ani nevyjednáva. „Sme pod diktátom,“ povedal. Podľa neho je načase, aby sa zaviedol mechanizmu, podľa ktorého sa určí výška minimálnej mzdy na Slovensku vopred na dlhšie obdobie.

Ekonomický riaditeľ spoločnosti Železiarne Podbrezová Marian Kurčík upozornil na to, že ak sa minimálna mzda od budúceho roka zvýši na 635 eur, tak mzdové náklady firmy stúpnu o 7,4 milióna eur ročne. Z tejto sumy by 1,5 milióna eur predstavovali vyššie príplatky pre zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu, či v noci, keďže tieto príplatky sú naviazané na minimálnu mzdu.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa KOZ Martina Nemethová, podľa KOZ SR je hazardom s budúcnosťou správanie našich zamestnávateľov. „Podľa údajov Štatistického úradu SR v prvých štyroch mesiacoch roku 2019 stúpli nové objednávky v priemysle o cca 1,7 mld. eur v porovnaní s prvými štyrmi mesiacmi roku 2018,“ upozornila.

Zamestnávatelia sa s odborármi na výške minimálnej mzdy pre rok 2020 nedohodli. Ministerstvo práce a sociálnych vecí tak do konca júla tohto roka predloží vlastný návrh na zvýšenie najnižších hrubých zárobkov od 1. januára budúceho roka. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácia priemyselných zväzov boli ochotné rokovať o prípadnom zvýšení minimálnej mzdy zo súčasných 520 eur do úrovne vychádzajúcej z platného zákonného mechanizmu, ktorý ju stanovuje na 552 eur. Zhodujú sa však na tom, že minimálna mzda pre rok 2020 by vzhľadom na očakávané spomalenie ekonomického rastu mala zostať na terajšej úrovni. Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na 635 eur a strana Smer-SD ju chce na budúci rok vo výške okolo 600 eur.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.