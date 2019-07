Británii hrozí rok trvajúca recesia po brexite bez dohody

Británii hrozí rok trvajúca recesia, ak opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody o brexite. Uviedol to vo štvrtok Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) vo svojej správe. "Spojené kráľovstvo vstúpi do celoročnej recesie v 4. štvrťroku 2019, ak Británia opustí blok 31. októbra bez dohody a bez prechodného obdobia," varoval úrad.

OBR hodnotil dôsledky pre ostrovnú ekonomiku pri najhoršom scenári, teda pri jej odchode bez dohody, a tým pádom aj bez prechodného obdobia. Pri takomto scenári hrozí Británia „plná“ recesia. Okrem toho, rozpočtový schodok Spojeného kráľovstva by sa po brexite bez dohody mohol viac ako zdvojnásobiť.

OBR tiež predpovedal, že piata najväčšia svetová ekonomika v 2. štvrťroku 2019 stagnovala, alebo dokonca klesla po budovaní skladových zásob na začiatku roka 2019. A viaceré júnové prieskumy priniesli obzvlášť slabé výsledky, čo naznačuje, že tempo hospodárskeho rastu Británie bude pravdepodobne aj naďalej slabé. Tým sa zvyšuje riziko recesie.

Brexit bez dohody by ešte viac poškodil dôveru a investície a viedol k bariéram v obchode s Európskou úniou. To povedie oslabeniu libry a spôsobí, že výkon ekonomiky do konca roka 2020 klesne o 2 %, poznamenal úrad. To sa zhoduje s predpoveďou Medzinárodného menového fondu.

Obaja uchádzači o post britského premiéra pritom tvrdia, že sú pripravení aj na brexit bez dohody a v prípade potreby by mohli zvýšiť verejné pôžičky. OBR ale varuje, že sľuby Borisa Johnsona a Jeremyho Hunta o zvyšovaní výdavkov a znižovaní daní, zaťažia rozpočet.

Minister financií Philip Hammond na okraj stretnutia rezortných kolegov zo skupiny G7 vo Francúzsku skonštatoval, že správa OBR ukázala, aký zásah uštedrí ekonomike brexit bez dohody.