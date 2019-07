Dobrý startup musí mať extra nápad

Veľa mladých ľudí sa snaží rozbehnúť vlastný biznis a využiť svoje nápady na podnikanie. Nie každý však vie, ako na to. Mnohí mladí či študenti majú svoj podnikateľský projekt, ktorý už dokáže predávať, no podnikateľské prostredie na Slovensku pre startupy otvorené veľmi nie je. Odborníci upozorňujú na to, že dobrý startup je hlavne o nápade.