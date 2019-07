Svet zdaní digitálnych obrov, Google či Facebook budú musieť platiť

Ministri sa tiež dohodli, že kryptomeny budú musieť podliehať najvyšším regulačným štandardom, aby sa tak predišlo využívaniu digitálnej meny na pranie špinavých peňazí.

V prípade digitálnych gigantov ministri plne podporili riešenie, ktoré sa má prijať do roku 2020, uviedlo vo vyhlásení Francúzsko, ktoré aktuálne zastáva rotujúce predsedníctvo skupiny siedmich najvyspelejších ekonomík sveta.

„Mali by sa vyvinúť nové pravidlá na riešenie nových obchodných modelov, ktoré umožnia firmám podnikať na určitom území bez fyzickej prítomnosti,“ píše sa vo vyhlásení. „Ministri sa zhodli na tom, že minimálna úroveň efektívneho zdaňovania prispeje k tomu, aby spoločnosti platili svoj spravodlivý podiel na daniach.“ Skupinu G7 tvoria Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanada, Veľká Británia, Spojené štáty a Japonsko.

Predstaviteľ Francúzska, ktorý nechcel byť menovaný, spresnil, že konkrétna výška dane sa bude schvaľovať až v budúcnosti. Podľa textu vyhlásenia výška bude závisieť od konkrétnych návrhov nových pravidiel. G7 očakáva pokrok v tejto otázke aj v rámci skupiny G20 (20 najväčších svetových ekonomík) a globálnu dohodu o návrhu do januára 2020.

Konsenzus dosiahnutý na stretnutí G7, ku ktorému účastníci dospeli po hodinách rokovaní vo štvrtok ráno, prišiel po spore medzi Francúzskom a Spojenými štátmi vo veci daní pre veľké digitálne firmy. Francúzsky parlament totiž začiatkom mesiaca schválil nový zákon o zdanení digitálnych gigantov. Tie tak budú platiť vo Francúzsku daň z príjmov vygenerovaných v tejto krajine, aj keď majú oficiálne daňové sídlo v inom štáte Európskej únie s nižšími daňami pre firmy. Dotkne sa to najmä veľkých amerických spoločností, ako sú Google, Apple, Facebook a Amazon. Tento krok nahneval prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý oznámil bezprecedentné preskúmanie francúzskeho zákona, a to by mohlo viesť k zavedeniu ciel. Plán schválený vo štvrtok bude ďalej rozvíjať skupina G20 a následne by sa mal realizovať pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Obavy z digitálnych mien

Medzitým sa ministri financií G7 zhodli na tom, že nové digitálne meny, ako má byť napríklad libra sociálnej siete Facebook, hrozia destabilizáciou medzinárodného menového systému a nie sú pripravené na zavedenie.

Facebook je práve kvôli afére s Cambridge Analytica pod veľkým drobnohľadom, pretože sociálna sieť, na ktorej sú zaregistrované viac než dve miliardy užívateľov, predstavuje podľa niektorých odborníkov hrozbu.

Rovnaký pohľad na situáciu má aj americký minister financií Steven Mnuchin, ktorý vyjadril vo svojich vyhláseniach vážne obavy, že libra môže byť zneužívaná na pranie špinavých peňazí a slúžiť na financovanie terorizmu. Facebook preto požaduje čas na rokovanie s regulátormi, pretože má v pláne oddeliť finančné dáta od tých osobných.

Meny, ktoré fungujú v digitálnom prostredí, sú známe aj svojou obdobnou rastovou nestabilitou. Najznámejšia kryptomena Bitcoin zažila v roku 2017 obrovský nárast, avšak po silnom náraste sa neskôr aj dramaticky prepadla. V súčasnosti spolu s pribudajúcou popularitou kryptomien Bitcoin opäť stúpa a takmer po roku aj pol láme ďalšie rekordy.