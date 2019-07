Poprad chcel spojenie s Amsterdamom, aerolinky nemajú záujem

„Oslovení boli šiesti vybraní dopravcovia, ktorým bol zaslaný náš projekt s cieľom predloženia cenovej ponuky. Avšak v súčasnosti záujem o otvorenie tohto leteckého spojenia zo strany dopravcov nie je,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka akciovej spoločnosti Letisko Poprad – Tatry Ivana Herkeľová. Priame letecké spojenie s Amsterdamom zatiaľ neponúka žiadne letisko na Slovensku.

Plánované letecké spojenie malo otvoriť Poprad celej Európe a zámoriu, keďže amsterdamské letisko patrí k najfrekvento­vanejším letiskám z hľadiska letovej dostupnosti. Popradské letisko na tomto zámere pracovalo viac ako rok, s pravidelnými letmi plánovalo začať najskôr v októbri tohto roka.

Letisko pod Tatrami, ktoré vlani prepravilo takmer 89-tisíc pasažierov v rámci pravidelných leteckých liniek aj charterových letov, v súčasnosti rokuje o novom leteckom spojení v rámci letného letového poriadku. O akú destináciu ide, riaditeľka nateraz neprezradila. Aktuálne sú v ponuke charterové lety do tureckej Antalye, bulharského Burgasu a do Podgorice v Čiernej Hore, rovnako aj spojenie s izraelským Tel Avivom, ktoré je zamerané na incoming, teda určené pre izraelských turistov prichádzajúcich do oblasti Tatier. „Sezóna je v plnom prúde a záujem je o všetky letecké spojenia, no najviac o Turecko a Bulharsko,“ uviedla Herkeľová. Okrem toho funguje aj pravidelné celoročné letecké spojenie s Londýnom, a to trikrát do týždňa.

V rámci príprav na zimnú sezónu plánuje letisko zvýšiť počet frekvencií letov na pravidelnej linke Poprad – Kyjev, lietať sa bude po novom dvakrát týždenne. Od polovice decembra tohto roka by mala byť linka prepojená aj s Ľvovom, prevádzkovať ju bude ukrajinská spoločnosť SkyUp.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.