British Airways rušia všetky lety do Káhiry, majú obavy o bezpečnosť

„Neustále preverujeme bezpečnostné opatrenia na všetkých našich letiskách po celom svete. Lety do Káhiry sme na sedem dní pozastavili. Ide o preventívne opatrenie, ktoré umožní ďalšie posúdenie situácie,“ citovala agentúra Reuters z vyhlásenia spoločnosti.

Cestujúcim, ktorí mali v sobotu letieť do Káhiry z londýnskeho letiska Heathrow, tesne pred nástupom do lietadla povedali, že let bol zrušený a že žiadny náhradný nebude počas celého týždňa. O akú bezpečnostnú hrozbu by mohlo ísť, aerolinky neoznámili, uviedla BBC.

„Bezpečnosť našich zákazníkov a posádky je pre nás vždy na prvom mieste. Nikdy by sme nevypravili lietadlo, keby to nebolo bezpečné,“ uviedol k tomu hovorca aeroliniek.

Britská diplomacia pritom v piatok upravila svoje odporúčania a upozornenia pre občanov Británie, ktorí cestujú do Egypta. „Existuje zvýšené riziko terorizmu v leteckej doprave. Pre lety z Egypta do Británie boli zavedené dodatočné bezpečnostné opatrenia,“ uviedla podľa BBC diplomacia.

Agentúra Reuters upozornila, že britské úrady neodporúčajú lietať do letoviska Šarm-aš-Šajch na egyptskom Sinajskom polostrove, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Žiadne podobné odporúčanie pre Káhiru ale nemajú.