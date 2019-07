Vodu máme, ale nie na poliach

Igor Kálna Autor: Jozef Sedlák, Pravda

Vyžadujú si závlahy generálnu rekonštrukciu?

Technická životnosť závlahových zariadení sa projektovala na 35 až 40 rokov. V súčasnosti sú na hranici životnosti a vyžadujú si rozsiahlu obnovu a rekonštrukciu, ktorá by predĺžila technickú životnosť závlahových zariadení na nasledujúce obdobie 20 až 30 rokov.

Koľko zariadení je funkčných a koľko nefunkčných?

Dovedna funguje 62 čerpacích staníc na výmere 52-tisíc hektárov. Obmedzene funkčných je 89 čerpacích staníc na ploche 93-tisíc hektárov a nefunkčných je 328 čerpacích staníc na 173-tisíc hektároch.

V akom rozsahu sme schopní systém obnoviť?

Štátny podnik považuje za existenčnú nevyhnutnosť prevziať iniciatívu pri obnove závlah na Slovensku, pretože od roku 2014 očakávané investície zo strany nájomcov závlah s podporou Programu rozvoja vidieka stále neprichádzajú. Evidujeme požiadavky na obnovu neprenajatých závlah. V súlade s novou koncepciou predpokladáme v horizonte 2030 funkčné závlahy na výmere 150– až 180-tisíc hektárov.

Koľko môže Slovensko reálne investovať do závlah?

V pripravovanej koncepcii predpokladáme investície štátu do hydromelioračného majetku 180 miliónov eur do roku 2030. V prvej etape máme predrokované investície vo výške štyri milióny eur. Tie by mali pokryť náklady na rekonštrukciu závlahovej čerpacej stanice Sĺňava a tiež rekonštrukciu podzemného rozvodu závlahovej vody (rúrovej siete) na sústave Pusté Úľany – Pavlice. Veríme, že v spolupráci a s podporou rezortu pôdohospodárstva sa nám podarí tento zámer začať plniť už v tomto roku.

S vodou príkladne hospodári Izrael. Čo by sme sa od tejto krajiny mali naučiť?

Na rozdiel od Izraela, kde každá kvapka vody má hodnotu zlata, my disponujeme zatiaľ primeraným dostatkom vodných zdrojov pre poľnohospodárstvo. To nás však neoprávňuje s týmto národným bohatstvom plytvať a zaobchádzať neefektívne. Berme si príklad aj od Českej republiky. Tam už robia vodohospodárske opatrenia podľa schválenej koncepcie v boji proti suchu, a to napríklad budovaním nových vodných nádrží aj závlah.