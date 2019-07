Štát míňa viac ako by mal, treba to podľa rozpočtovej rady napraviť

V tomto názore sa však rozchádza s Ministerstvom financií (MF) SR, ktoré hovorí o nevýraznej odchýlke v smerovaní k vyrovnanému rozpočtu.

Rozpočet verejnej správy má byť podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vyrovnaný alebo prebytkový. Toto pravidlo o vyrovnanom rozpočte je založené na strednodobom cieli, teda štrukturálnom salde, ktorý by verejné financie Slovenska mali plniť, resp. sa k nemu rýchlo približovať.

Podľa RRZ vyrovnaný rozpočet v roku 2018 nebol dosiahnutý. Po posúdení smerovania k vyrovnanému rozpočtu nastala v roku 2018 výrazná odchýlka s potrebou spustenia korekčného mechanizmu.

„Výrazná odchýlka naznačuje, že vyrovnaný rozpočet mohol byť pri dodržaní pravidla dosiahnutý už v roku 2018, t.j. o rok skôr, ako predpokladala vláda. Dôvodom je najmä to, že neočakávané daňové príjmy a pokles úrokových nákladov vláda využila na rýchlejší rast výdavkov, čím došlo k výraznému prekročeniu výdavkového pravidla,“ skonštatoval v stanovisku pre médiá predseda RRZ Ivan Šramko.

Celkové závery hodnotenia rezortu financií a RRZ sa odlišujú. Podľa hodnotenia MF SR došlo k nevýraznému odchýleniu od pravidla vyrovnaného rozpočtu, a preto nenavrhlo spustenie korekčného mechanizmu. Hodnotenie MF SR obsahuje podľa názoru rozpočtovej rady nepresnosti vyplývajúce z toho, že ministerstvo nepremietlo do odhadu vplyvu lepšieho výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) aktualizované makroekonomické ukazovatele v rokoch 2015 až 2017 a v prípade odhadu vplyvu odvodovej odpočítateľnej položky nepostupovalo konzistentne.

„Odstránenie nepresností by viedlo k výraznej odchýlke vo výdavkovom pravidle už v základnom hodnotení. V takejto situácii by už aj podľa prístupu MF SR mohla po celkovom hodnotení nastať výrazná odchýlka s odporúčaním spustenia korekčného mechanizmu,“ doplnil Šramko.

Dosiahnutie rozpočtového cieľa v roku 2019 by znamenalo splnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte. Existencia významných rizík z pohľadu vývoja salda verejnej správy v roku 2019 zdôrazňuje podľa rozpočtovej rady potrebu prijatia nápravných opatrení už v tomto roku. „Vzhľadom na identifikovanú výraznú odchýlku by mala vláda schváliť záväzný korekčný plán, ktorý by viedol k splneniu strednodobého rozpočtového cieľa v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP najneskôr v roku 2020,“ upozornil Šramko.

Na dosiahnutie tohto cieľa by nominálne medziročné tempo rastu upravených výdavkov nemalo presiahnuť v priemere 5,1 % v oboch rokoch. Slovensko sa zaviazalo dodržiavať pravidlo o vyrovnanom rozpočte transpozíciou medzinárodnej zmluvy do zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.