Čína útočí na európsku oceľ vysokými clami

V európskom oceliarskom priemysle môžu zaniknúť v najbližších rokoch desaťtisíce pracovných miest pre dovoz lacnej čínskej ocele. Len v košickom U. S. Steele by tak prišlo do konca roka 2021 o prácu 2 500 ľudí. Napriek tomu je to práve Čína, ktorá ohlásila ochranu vlastného trhu a od utorka zavádza vysoké clá výrobky z nehrdzavejúcej ocele.