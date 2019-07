Oceliari z U.S. Steel Košice žiadajú vládu o pomoc

Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa mala zaoberať situáciou v oceliarskom priemysle. Vyzývajú ju k tomu v petícii zamestnanci spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá ohlásila, že do roku 2021 zníži počet zamestnancov v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. Túto výzvu podporili aj odborári zo Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO v Žiari nad Hronom, Železiarní Podbrezová i Krompách.