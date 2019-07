Súd otvoril cestu ako vymôcť od Doprastavu časť pokuty za kartel

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) by mal vymáhať od spoločnosti Doprastav, a. s., splatenie aspoň časti pokuty za jej účasť v karteli stavbárov v tendri na výstavbu diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce v roku 2004. Umožniť by to malo nedávne rozhodnutie bratislavského súdu na základe incidenčnej žaloby podanej úradom. Reštrukturalizačný správca Doprastavu pôvodne prihlásenú pohľadávku úradu poprel.