V košických U. S. Steel Košice bude kratší pracovný týždeň aj v auguste

Pre TASR to potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga s tým, že odbory sa na tom vo štvrtok dohodli s vedením podniku. „Je to za tých istých podmienok ako v júli,“ skonštatoval.

Dôvodom tohto kroku je naďalej nepriaznivá situácia na trhu s oceľou. Skrátený pracovný týždeň mali v hutníckej fabrike aj počas mája a júla. Za deň, keď ostali doma, dostali zamestnanci za máj 70-percentnú a za júl 60-percentnú náhradu mzdy.

Spoločnosť U. S. Steel Košice minulý týždeň oznámila, že s cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. Vo fabrike aktuálne pracuje viac ako 12.000 zamestnan­cov.

„Momentálne nám bol ponúknutý jednorazový program na dobrovoľný odchod zamestnancov, ktorý bude v auguste. Je to otvorené a v pripomienkovom konaní, máme na to priestor do 1. augusta,“ doplnil k štvrtkovým rokovaniam Varga.