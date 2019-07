Košice drví čínsky drak

Za veľkým prepúšťaním v košickom U. S. Steele je dovoz lacnej ocele do Európy z Číny. U. S. Steel Košice nedávno oznámil, že do konca roka 2021 odíde 2 500 z celkovo 12-tisíc zamestnancov oceliarní a jej dcérskych spoločností. Rozhodlo o tom vedenie s cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy. Prepúšťanie zasiahne mnohé rodiny na východe Slovenska, aj keď v okolí Košíc nie je problém nájsť slušne platenú prácu v automobilovom priemysle.

Vedenie U.S. Steelu sa na lacnú čínsku oceľ sťažovalo dlhší čas. EÚ prijímala rôzne opatrenia, ale dovozom z Číny zabrániť nedokázala. Výroba čínskej ocele je výrazne lacnejšia pre menej prísne ekologické normy a štátom dotované ceny energií.

„Súčasné problémy majú potenciál vymazať celé európske oceliarstvo. Na druhej strane nám však prinášajú aj veľkú príležitosť, pokiaľ sa chopíme tejto zmeny a využijeme ju na urýchlenie inovácií,“ uviedol prezident Európskeho združenia výrobcov ocele Geert Van Poelvoorde. Oceliarsky priemysel v celej Európskej únii zamestnáva 330-tisíc ľudí.

Americký investor dal v košickom U. S. Steele prednosť bolestnej konsolidácii pred predajom fabriky. Naposledy boli Američania na odchode z Košíc v roku 2013. Vtedy investora Ficova vláda presvedčila dotáciami pre podnikovú elektráreň vo výške 15 miliónov eur ročne. Podporu hradia spotrebitelia cez ceny elektriny. Do roku 2018 platilo aj memorandum podpísané s vládou, ktoré zabraňovalo hromadnému prepúšťaniu. Na začiatku tohto roka vedenie košických oceliarní podpísalo prelomovú investíciu do novej linky na výrobu plechov pre automobilový priemysel za 130 miliónov dolárov. Vtedy sa zdalo, že fabrika nebude musieť prepúšťať. Dlhodobý tlak na dovoz ocele z Číny však napokon spôsobil opak.

Druhá najväčšia ekonomika sveta začína mať vážne problémy pre tvrdú obchodnú vojnu s USA. Clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trupom komplikujú Číňanom hospodársku premenu z výrobnej dielne sveta na ekonomiku postavenú na domácej spotrebe. Podľa najnovších údajov rastie čínska ekonomika najpomalšie za posledných 27 rokov a v druhom štvrťroku 2019 vzrástla „len“ o 6,2 percenta.

Na európske pomery silný ekonomický rast je v skutočnosti na Áziu pomalý, čo je katastrofa pre miestne firmy. Mnohé z nich bojujú s nedostatkom zákazníkov a problém riešia zvýšeným vývozom na trhy EÚ. „Pre zvýšený čínsky export rýchlo klesajú zákazky pre slovenské oceliarske a strojárske firmy. Európske orgány na túto situáciu zatiaľ reagovali len znižovaním ceny peňazí bez toho, aby sa venovali systémovým adaptačným opatreniam, preto sa bude situácia zhoršovať,“ povedal pre Pravdu profesor Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter Baláž.

Pre transformáciu ekonomiky aktuálne čínska ekonomika bojuje s obrovský vnútorným dlhom, ktorý počas jedného roka vzrástol z 297 percent HDP na 303 percent HDP. Podľa Inštitútu medzinárodných financií je v peňažnom vyjadrení dlh Číny neuveriteľných 35,67 biliónov eur. „Na celosvetovom dlhu sa Čína v súčasnosti podieľa 15 percentami,“ uviedol inštitút. Podľa inštitúcie stojí za prudkým rastom dlhu snaha Pekingu o podporu miestnej ekonomiky.

Obavy aj v bratislavskom VW

Pre obavy z možného príchodu krízy sa v Číne výrazne prepadol predaj osobných motorových vozidiel. Minulý rok pritom každé piate vozidlo vyrobené vo Volkswagene Slovakia smerovalo do najväčšej ekonomiky Ázie. Bohatí Číňania totiž radi kupujú luxusné SUV automobily značiek Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7 a Audi Q8. Tieto vozidlá nemecký automobilový koncern vyrába výlučne v Bratislave.

Problémy spôsobené poklesom predaja v Číne hlási aj česká automobilka Škoda. „Spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky už začína dopadať na českú ekonomiku. Najvýraznejším príkladom z poslednej doby je vývoj tržieb automobilky Škoda Auto,“ uviedol pre CT24 hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda. Dodal, že mladoboleslavská automobilka v prvom polroku dodala zákazníkom bezmála 621-tisíc automobilov, čo predstavuje medziročný pokles o 4,9 percenta. Dôvodom bol práve štvrtinový pokles predaja v Číne.

Paradoxne v komplikovaných ekonomických časoch finančné trhy prekonávajú jedno historické maximum za druhým. „Trh jasá nad údajmi z Číny. Tie ukázali, že čínska ekonomika v druhom kvartáli rástla síce najpomalšie za 27 rokov, no zároveň údaje z priemyslu v samotnom júni vykázali vyšší ako očakávaný rast. Trh si to vykladá tak, že Čína si sadla na svoje dno hospodárskeho cyklu a teraz už bude rásť len rýchlejšie, čo zachráni svetovú ekonomiku,“ povedal hlavný ekonóm Next Finance Vladimír Pikora.

Ten upozorňuje, že súčasný optimizmus panuje len na akciových trhoch. „Reakcie dlhopisového trhu sú omnoho pesimistickejšie. Tu vidíme, že výnosy ďalej padajú a pokračujú stávky na zníženie úrokových sadzieb. Obvyklá previazanosť dlhopisov a akcií sa tým vytráca,“ dodal Pikora. Kým investori na akciových trhoch oslavujú potvrdenie konca hroziacej krízy, obchodníci z dlhopisových trhov sú oveľa opatrnejší a čakajú na ďalšie údaje.

Slovensko a reexport do Číny

Podľa profesora Baláža sa súčasné spomalenie Číny nedá vyhodnotiť ako krátkodobý problém pre tvrdú obchodnú vojnu s USA. Vysoké dvadsaťpäťpercentné clá zaťažili v USA čínsky tovar v hodnote 250 miliárd dolárov. Pre oveľa nižší dovoz amerických výrobkov dosiahla čínska odveta hodnotu 110 miliárd dolárov. Americká vláda zároveň zakázala domácim firmám poskytovať moderné technológie čínskej spoločnosti Huawei. V prípade dlhodobého zachovania tejto sankcie nebudú mať nové telefóny Huawei operačný systém Android, ktorý vytvorila americká spoločnosť Google. Číňania si už v Európskej únii registrovali názov pre vlastný operačný systém Harmony. Na ten však v súčasnosti neexistujú žiadne aplikácie a bez nich v smartfóne nepôjde internet banking, e-maily, rezervácia ubytovania či predaj cestovných lístkov.

„V uvedenom kontexte je nemiestne konštatovanie niektorých predstaviteľov vlády, že podiel Číny na našom obchode je len marginálny a jej problémy na nás nemajú žiadny vplyv. Treba si uvedomiť, že 95 percent slovenskej produkcie je určených na export a že mnohé u nás vyrobené tovary sú cez Nemecko ďalej reexportované práve do USA a Číny,“ upozornil Baláž. Práve nemecká ekonomika v súčasnosti bojuje so značným spomalením a časť analytikov dokonca nevylučuje ani recesiu.

„Spomaľovanie nemeckej ekonomiky, ktorej HDP klesá pod úroveň inflácie, naznačuje, že tento trend môže byť dlhodobý a rýchlo ovplyvní aj iné dodávky tovarov. Potenciálny pokles zamestnanosti bude automaticky generovať všeobecný pokles dopytu a nabaľovať negatívne trendy v iných odvetviach a celý pokles ešte urýchľovať,“ dodal Baláž.

Finančný trh počíta s tým, že v snahe zabrániť návratu krízy Európska centrálna banka už na budúci týždeň oznámi ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Ako najpravdepodobnejší scenár sa javí ďalšie zníženie depozitnej úrokovej sadzby z mínus 0,4 na mínus 0,5 percenta. V takom prípade budú investori ešte viac platiť za uloženie peňazí v Európskej centrálnej banke a stúpne ich motivácia na lacné poskytovanie úverov. Tie majú naštartovať investície európskych podnikov aj domácností.

Výhodou nízkych úrokov sú historicky najlacnejšie hypotéky a nevýhodou prudký rast cien nehnuteľností. Tento problém sa týka všetkých priemyselne rozvinutých častí Slovenska a napríklad v Nitre cena staršieho štvorizbového bytu za posledných šesť rokov stúpla zo 60-tisíc eur na 100-tisíc eur. Nízke úroky tiež spôsobujú problémy ľuďom s úsporami, ktorí slušné zhodnotenie peňazí dosiahnu len v prípade investovania do akcií. Pri nich však v súčasnej dobe hrozí riziko vysokých strát.