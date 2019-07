Najväčšia investícia do vlakov. Pozrite si exteriér aj interiér nových súprav

VIDEO: Ako budú vyzerať nové vlaky, ktoré budú premávať v okolí Žiliny? Pozrite si video TV Pravda.

V týchto dňoch prvé dve jednotky skúša ich výrobca česká ŠKODA TRANSPORTATION v skúšobnom centre VUZ Velím a na svojich testovacích koľajach. „Nové vlaky už majú nami určený náter a interiér podľa nášho nového dizajn manuálu a na skúšobných jazdách sme boli z prvého dojmu veľmi príjemne prekvapení. Dvadsaťpäť nových jednotiek bude znamenať v žilinskej regionálnej doprave revolúciu,“ konštatuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Verím, že kolegom zo ŽSR sa čoskoro podarí zrekonštruovať celý úsek Púchov – Považská Bystrica – Žilina (náročný úsek s tunelmi), aby nové vlaky mohli čo najskôr ukázať cestujúcim naozaj všetko, čo dokážu,“ dodáva Hlubocký.

ZSSK v tlačovej správe uviedla, že 25 jednotiek bude nasadených do regionálnej dopravy na elektrifikovaných tratiach s napájacím systémom 25 kV/50 Hz a 3 kV DC s maximálnou možnou prevádzkovou rýchlosťou do 160 km/h. Jednotky budú dodané v rokoch 2020 až 2022, a to vo dvoch verziách. Trinásť kusov elektrických jednotiek označených ako rad 661, ktoré budú zložené z troch vozňov. Celková dĺžka jednotky je 80 metrov s kapacitou 247 sediacich cestujúcich a dvanásť kusov elektrických jednotiek označených ako rad 660, ktoré budú zložené zo štyroch vozňov. Celková dĺžka jednotky bude 106 metrov s kapacitou 343 sediacich cestujúcich. "Každý vozeň jednotky bude mať klasické usporiadanie dvoch podvozkov a každá elektrická jednotka bude mať tri hnacie podvozky. Tieto jednotky budú vychádzať z predchádzajúcich verzií jednotiek tohto výrobcu, ktoré sú v rôznych variantoch prevádzkované dopravcom České dráhy,“ uviedlo ZSSK.

Nové vlaky budú mať komfortné nástupné priestory so širokými dvojkrídlovými nástupnými dverami a priechodný interiér bez vnútorných dverí. Práve to má urýchliť nástup a výstup cestujúcich. "Cestujúci určite ocenia moderný, klimatizovaný a komfortný interiér a cestu im spríjemnia moderné prvky štandardov vybavenia jednotiek, najmä informačný systém, wi-fi, zásuvky na napájanie drobných osobných spotrebičov či moderné WC,“ píše ZSSK v tlačovej správe. Vlakové jednotky majú byť tiež vybavené bezpečnostným vnútorným a vonkajším kamerovým systémom a systémom počítania cestujúcich. V každej jednotke bude priestor na prepravu imobilných cestujúcich so špeciálne prispôsobeným WC, ako aj priestory na prepravu detských kočíkov a bicyklov.