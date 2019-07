Niekde sa už obedy platili vopred, inde až v septembri

Podľa zákona sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. "To znamená, ak dieťa nepríde do školy a nie je odhlásené z obeda, tak dotácia nebude preplatená,“ hovorí Barbora Petrová z tlačového a komunikačného odboru ministerstva práce. To, či si škola vypýta peniaze na neodhlásené obedy od rodičov vopred alebo spätne, zákon nerieši. Zákon tak necháva zriaďovateľom voľnú ruku. "Mechanizmus možnej preddavkovej platby zo strany rodičov je v kompetencii zriaďovateľa,“ hovorí Petrová.

Medzi mestá, kde sa platí vopred, patrí aj Nitra. Preddavok na stravu tu upravuje samostatný mestský predpis. Ten stanovuje zábezpeku vo výške 30 eur. Tá bude na konci školského roka vyúčtovaná a po splnení pravidiel odoberania stravy vrátená na účet rodičov, vysvetľuje hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Dopredu sa má platiť aj v Pezinku. Zatiaľ však tamojšie školy preddavky na stravu od rodičov nežiadali. "Určite budeme žiadať o stravné dopredu, aby sa malo z čoho variť,“ hovorí vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok Milan Hýll. Žiadosť o dotáciu musí zriaďovateľ základných škôl podať do 10. septembra, až potom im budú vyplatené peniaze.

Podobne to vyzerá aj v mestskej časti Karlova Ves, kde podľa Adama Beňa z organizačného oddelenia peniaze ešte nežiadali. "Prvú platbu za september rodičia uhradia v plnej výške, akoby dotácia nejestvovala, aby mala jedáleň za čo nakúpiť potraviny,“ hovorí. Dotácie totiž príde na účet mestskej časti až k 25. septembru, tá ju potom následne zašle školám, vysvetľuje Beňo. Platba rodičov bude zúčtovaná na konci školského roka, dodáva.

Bez preddavku bude fungovať stravovanie v Banskej Bystrici. "Nebudeme žiadať rodičov o finančnú zábezpeku,“ hovorí za mesto Dominika Smoleňová. Doplácať sa však bude aj tu. K mestám, kde školy preddavky nevyberali, patrí aj Trnava či bratislavská mestská časť Ružinov.

Preddavky košické školy podľa hovorkyne Lindy Šnajdárovej vyberať nebudú. "V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa na stravu nevyberajú žiadne režijné, ani iné poplatky,“ hovorí.