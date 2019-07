Minimálna mzda by sa mala radikálne zvýšiť o viac ako 40 eur, tvrdí Fico

Minimálna mzda by sa mala od začiatku budúceho roka radikálne zvýšiť. Po rokovaní s odborármi to uviedol predseda strany Smer Robert Fico.

„Zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2020 musí byť vyššie ako ostatné zvýšenie minimálnej mzdy,“ povedal. Ako uviedol, kým od začiatku tohto roka sa najnižšie hrubé zárobky zvýšili o 40 eur na 520 eur, od začiatku budúceho roka by mala minimálna mzda stúpnuť výraznejšie. Podľa Fica by sa mala prijať legislatíva, podľa ktorej by sa minimálna mzda automaticky zvyšovala podľa rastu priemernej mzdy na Slovensku, pričom by minimálna mzda tvorila 60% z priemernej mzdy. Smeru a odborárom podľa Fica záleží na prijatí európskej minimálnej mzdy, ako aj na znížení nadčasov, ktoré môže zamestnávateľ nariadiť svojmu zamestnancovi, zo súčasných 150 hodín na 100 hodín ročne.

„Naďalej budeme tlačiť na rast miezd,“ zdôraznil Fico. Upozornil na to, že podiel miezd na hrubom domácom produkte je na Slovensku jeden z najnižších v Európskej únii. Smer a odborári tiež budú spoločne presadzovať, aby sa zmenili podmienky priznávania predčasných starobných dôchodkov. Sankcia v podobe nižšieho dôchodku za to, že ide občan do predčasnej penzie, by sa podľa Fica mohla znížiť na polovicu.