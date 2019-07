Fico vyčíta Američanom v Košiciach: Z oceliarní vytiahli miliardu

V roku 2013 vláda presvedčila americký U.S. Steel, aby zostal v Košiciach za cenu dotácií pre podnik. Memorandum podpisoval Robert Fico vo funkcii premiéra. Na rokovanie do USA ho vtedy posielal expremiér Mikuláš Dzurinda. Teraz sa Fico ako líder Smeru pýta, či ohlásené ekonomické problémy podniku majú reálne dôvody alebo ide investorovi opäť o štátnu podporu.

Predseda Smeru Robert Fico reagoval na fakt, že vedenie podniku ohlásilo prepúšťanie až 2500 ľudí a to do roku 2021 s cieľom finančne skonsolidovať podnik, kde teraz pracuje 12-tisíc ľudí. Odborári sú znepokojení, situáciu začal riešiť aj minister hospodárstva Peter Žiga. O ohlásenom prepúšťaní rokoval Smer aj s prezidentom KOZ Mariánom Magdoškom.

VIDEO: Pozrite si, čo povedal Robert Fico dnes na adresu vedenia košického U.S. Steel. Svoj ústretový postoj k dotáciám pre podnik z roku 2013 Fico teraz diametrálne zmenil.

O košickú fabriku sa pred siedmymi rokmi najviac uchádzal čínsky oceliarsky gigant He Steel Group. Hovorilo sa tiež o záujemcoch z Ruska, Ukrajiny aj Česka. Všetko zašlo až tak ďaleko, že chargé d'affaires Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky na Slovensku v polovici roka 2017 pre Pravdu povedal, že najbližšou veľkou čínskou investíciu na Slovensku bude košický U.S. Steel. Rokovania však padli. Otázka je či padli naozaj len na cene za podnik alebo či čínskej strane nešlo o získanie cenných informácií. Aktuálne prepúšťanie v U.S. Steel Košice prichádza totiž práve po tom, čo Európu zaplavila lacná oceľ z Číny. Situáciu už rieši Brusel s cieľom zachrániť európske oceliarstvo.

Naposledy ešte v roku 2013 podpísala vláda vtedy na čele s Robertom Ficom s U.S. Steel memorandum, ktoré zaviazalo spoločnosť zostať na Slovensku minimálne 5 rokov. Slovensko vtedy dalo hutníckemu gigantu stimuly. Spoločnosť za rekonštrukciu dvoch kotlov na výrobu energie a stavbu ďalšieho dostala od vlády prísľub na ekologickú podporu vo výške 14 miliónov eur ročne počas 15 rokov. Podpora išla cez dotácie na vyrobenú elektrinu a zahrnula sa do cien elektriny.