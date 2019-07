Do prepúšťania v U. S. Steele vstúpili odborári aj Fico

Podľa predáka odborov v železiarňach Juraja Vargu aktuálna kolektívna zmluva platí do konca marca 2020 a v nej je zakotvené, že zamestnávateľ nebude uplatňovať hromadné prepúšťanie. Fabrika prostredníctvom hovorcu Jána Baču reagovala, že s odborármi má spoločnosť dobrú spoluprácu a bude s nimi rokovať.

„Máme platnú kolektívnu zmluvu, kde máme aj článok, že zamestnávateľ nebude uplatňovať hromadné prepúšťanie. Ochrana zamestnancov je relevantná a zakotvená. Ešte väčšiu ochranu majú zamestnanci, ktorí pracujú v spoločnosti viac ako 35 rokov,“ uviedol Varga. Odborársky predák si nemyslí, že je v podniku prezamestnanosť a zamestnanci by mali z podniku odchádzať.

„Nechcel by som teraz predbiehať,“ reagoval stroho Bača na otázku, či vedenie U. S. Steelu navrhne otvorenie kolektívnej zmluvy. Doplnil, že firma má s odborármi otvorenú komunikáciu. „Určite si s nimi sadneme a budeme rokovať,“ doplnil hovorca.

Od Dzurindu k Ficovi

Prepúšťanie má aj politický rozmer. V roku 2013 vláda presvedčila americký U. S. Steel, aby zostal v Košiciach za cenu dotácií pre podnik. Memorandum podpisoval Robert Fico vo funkcii premiéra. Na rokovanie do USA ho vtedy posielal expremiér Mikuláš Dzurinda. Teraz sa Fico ako líder Smeru pýta, či ohlásené ekonomické problémy podniku majú reálne dôvody alebo ide investorovi opäť o štátnu podporu. Spoločnosť za rekonštrukciu dvoch kotlov na výrobu energie a stavbu ďalšieho dostala v roku 2013 od vlády prísľub na ekologickú podporu vo výške 14 miliónov eur ročne počas 15 rokov. Podpora išla cez dotácie na vyrobenú elektrinu a zahrnula sa do cien elektriny.

Situáciu pozorne sleduje aj vláda SR, ako aj ministerstvo hospodárstva. Premiér Peter Pellegrini by sa mal s vedením spoločnosti stretnúť v najbližších dňoch, pravdepodobne na budúci týždeň.

„Vláda už v minulosti jasne preukázala, že jej záleží na udržaní zamestnanosti v regióne a U. S. Steel považuje za strategický podnik, hoci ide o súkromnú spoločnosť. Komunikuje preto s vedením spoločnosti, pripravuje spoločné stretnutie a hľadá možnosti, ako pomôcť. Minister hospodárstva Peter Žiga sa začiatkom týždňa stretol aj s predstaviteľmi odborov v železiarňach. Je treba zdôrazniť, že aktuálna situácia v spoločnosti nesúvisí s dianím na Slovensku, ale s nefunkčnou ochranou európskeho trhu pred nekalou zahraničnou konkurenciou a emisnou politikou Európskej únie,“ informoval Maroš Stano, hovorca ministerstva hospodárstva.

Aktuálne prepúšťanie v U. S. Steele Košice prichádza totiž práve po tom, čo Európu zaplavila lacná oceľ z Číny. Situáciu už rieši Brusel s cieľom zachrániť európske oceliarstvo.

Investovalo sa dosť?

Odborári poukazujú na fakt, že za 19 rokov, odkedy pôsobí U. S. Steel v Košiciach, sa do spoločnosti dostatočne neinvestovalo.

„Hovorilo sa o novej linke, no pokiaľ neuvidíme, že z nej vyjde prvý výrobok, dovtedy je to otvorené. No okrem toho potrebujeme aj ďalšie investície. Z mojej krátkej analýzy za posledných päť rokov vyšlo, že sa len vylepšilo to, čo bolo treba zaplátať. Na to, aby sme sa presadili na trhu, sa musí zvýšiť pridaná hodnota našich výrobkov,“ uviedol odborársky predák Varga.

Hovorca Bača uviedol, že aj napriek súčasným problém v hutníckom priemysle prebieha príprava na výstavbu novej linky a ráta sa s jej výstavbou. „Odkedy je U. S. Steel v Košiciach, preinvestovali sa 2 miliardy dolárov. Naposledy vlani to bola prestavba dvoch kotlov,“ reagoval na tvrdenia odborárov Bača.

Odborári sa na minulotýždňovom stretnutí s vedením podniku dohodli, že aj v auguste bude platiť 4-dňový pracovný režim a rokovali aj o možnom motivačnom programe pre zamestnancov, ktorí sa rozhodnú pre dobrovoľný odchod z hutníckej fabriky. Ešte 4. júla došlo aj k podpísaniu siedmeho dodatku kolektívnej zmluvy, ktorý sa zaoberá poskytnutím jednorazovej mzdy za odpracované roky vo výške 5-násobku priemerného mesačného zárobku zamestnancom, ktorí dovŕšili, respektíve dovŕšia dôchodkový vek najneskôr 31. júla a rozhodnú sa s fabriky odísť. Je to prvýkrát, čo spoločnosť ponúka takýto motivačný program pre zamestnancov, ktorí pracujú po dosiahnutí dôchodkového veku. Od 8. do 16. júla podalo žiadosť 166 zamestnancov, no konečný termín, dokedy tak mohli urobiť, bol 22. júla.

Zamestnanci hutníckej spoločnosti boli až do 14. júna v štrajkovej pohotovosti. O tri dni neskôr zainteresované strany podpísali dodatok ku kolektívnej zmluve uzatvorenej na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 a skončil sa tým proces kolektívneho vyjednávania o mzdových otázkach. Zamestnancom sa zvýšila mesačná mzda o 40 eur. O niekoľko dní U. S. Steel informoval o odstavení vysokej pece číslo 2 a po mesiaci aj o hromadnom prepúšťaní.