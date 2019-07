Za obedy zdarma sa bude doplácať

Podpora platí od januára pre predškolákov a od septembra aj pre žiakov základných škôl. Niekde len tak-tak vystačí na nákup potravín, inde si budú musieť rodiča čo-to doplatiť. Nejde však o vysoké sumy. Počítať však treba vo väčšine miest aj s takzvanou réžiou. Tá sa neplatí napríklad na košických školách, v tých v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto však vyjde aj na okolo 20 eur mesačne.

Niekde si viac priplatia aj alergici či deti so športovým jedálničkom. Väčšina škôl však bude rodičom alergikov dotácie vyplácať priamo na účet. Jedálňam totiž chýbajú kapacity na špeciálne varenie pre deti so zdravotnými problémami.

Máte vo vašej škole problémy s obedmi zadarmo? Áno, nie je jasné pre koľko detí má kuchyňa variť. Áno, máme nedostatok kuchárok. Nie. Počet stravníkov sa zisťoval vopred a personálu je dosť. Zobraziť výsledky ankety Nie. Počet stravníkov sa zisťoval vopred a personálu je dosť. 50,4% Áno, máme nedostatok kuchárok. 29,0% Áno, nie je jasné pre koľko detí má kuchyňa variť. 20,6%

Doplácať na stravu budú v Pezinku všetci rodičia detí, čo sa v škole budú stravovať. "Stravná jednotka pre prvý stupeň základnej školy je 1,15 eura, ale rodičia platia aj režijné náklady 30 centov za jeden obed. Tie budú musieť doplatiť,“ hovorí vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok Milan Hýll. Na druhom stupni stojí obed 1,23 eura, režijné náklady sú rovnaké. Doplácať sa bude aj tu.

Pezinské základné školy neumožňujú stravovanie detí s alergiami a s diétnym stravovaním. Rodičia si však budú môcť uplatniť nárok na dotáciu. Potrebovať však budú potvrdenie od odborného lekára. "Budeme kvartálne vyplácať dotáciu podľa toho, ako sa deti zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu,“ hovorí Hýll.

Doplácať sa bude aj v Trnave. Dotácia totiž úplne nepokryje náklady na stravu. "Rodičia detí z 1. stupňa budú za obed doplácať 0,01 eura, pri 2. stupni sa bude doplácať 0,10 eura,“ hovorí vedúca úseku komunikácie a marketingu Veronika Majtánová. Doplatok pokryje mesačný paušál vo výške 5 eur, doteraz rodičia platili 4 eurá. Aj v Trnave alergikom stravu preplatia podľa návštevnosti vyučovania.

Platba aj za neodobraný obed

V Liptovskom Mikuláši sa bude doplácať na stravu podľa hovorkyne mesta Liptovský Mikuláš Viktórie Čapčíkovej 0,10 eura. Tí, čo dieťa neodhlásia, budú platiť aj 1,20 eura za každý neodobraný obed. Suma pôjde zo zábezpeky.

Aj v Liptovskom Mikuláši dostanú rodičia alergikov peniaze od štátu na účty. "Po doručení potvrdení od odborného lekára budeme zasielať danú čiastku na účet rodiča, za predpokladu, že sa dieťa zúčastňuje výuky,“ hovorí Čapčíková.

V Trenčíne schválili pre školy mesačný paušál 8 eur. „Zavedením úhrady časti režijných nákladov od zákonných zástupcov detí si len znížime stratu, ktorú so sebou poskytovanie tejto služby prináša,“ povedala hovorkyňa mestského úradu Erika Ságová. Za potraviny sa v Trenčíne podľa nej doplácať nebude.

Na košických základných školách sa bude podľa hovorkyne Košíc Lindy Šnajdárovej doplácať len na druhom stupni. A to tri centy na jedno jedlo. Za réžiu sa tu neplatí.

V susednom Prešove sa rozhodli pre iný prístup, poplatok bude 20 centov pre oba stupne. Peniaze sa majú podľa hovorkyne mesta Lenky Šitárovej použiť na prevádzkové náklady jedální, no hlavne na ich obnovu. Na mesiac to vyjde okolo štyri eurá.

V Žiline zostala réžia na úrovni z uplynulého školského roka – a to desať centov. Na prvom stupni sa bude doplácať 0,05 eura, na druhom 0,13 eura. Pre rodičov to znamená platbu od 3 do 4,60 eura mesačne.

Drahá Bratislava

Príspevok na obedy pocítia najmenej rodičia bratislavských detí. A to pre drahú réžiu. Najvyššie režijné poplatky má bratislavská mestská časť Staré Mesto. Réžia tu vyjde na jedno euro. Spolu s doplatkom za stravu tak rodičia mesačne zaplatia od niečo vyše 20 eur až do 24 eur.

Len o niečo menej vyjde réžia v mestskej časti Karlova Ves – a to na 0,75 eura na deň. Len za réžiu tak rodičia dajú mesačne 15 eur. Okrem toho sa tu bude doplácať aj na stravu. Dotácia totiž pokryje náklady na stravovanie detí v karloveských školách len čiastočne. Na žiakov prvého stupňa sa bude podľa Adama Beňa z organizačného oddelenia mestskej časti platiť 0,01 eura na obed, pri tých na druhom stupni to bude 0,1 na obed. Alergikom bude dotácia vyplatená za dni, v ktorých sa zúčastnili vyučovania.

Dotácia predstavuje len náklady na suroviny, vysvetľuje hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová. "Nie však náklady, ktoré vznikajú v situácii, keď len v Ružinove budú školské jedálne variť mesačne o desaťtisíce porcií viac,“ hovorí. Doteraz platili rodičia v priemere približne 35 eur mesačne, od septembra budú podľa Tóthovej platiť len réžiu vo výške 13 eur. Tá sa môže znížiť či odpustiť poberateľom v hmotnej núdzi, dodáva.

Na ružinovských školách, kde varia aj diétne, sa bude podľa Tóthovej postupovať ako v prípade bežného obeda. Inde rodičom dotáciu za dni, keď sa ich dieťa zúčastnilo vyučovania, vyplatia.

V Petržalke sa doteraz platilo od 24,20 do 25,80 eura podľa veku stravníka. Po novom to bude 8,20 eura na prvom stupni a 10 eur na druhom.

Športovci si priplatia

Na prvom stupni banskobystrických základných škôl pôjde o sumu 0,01 eura, čo je rozdiel medzi nákupom potravín a výškou štátnej dotácie. Mesačne tak stravovanie prvostupniara vyjde okolo 20 centov plus režijné náklady v prípade, že dieťa nevymešká ani jeden deň. Na druhom stupni 10 centov. Strava na mesiac tak rodiča vyjde približne na dve eurá mesačne plus réžia. Tá vyjde pre oba stupne rovnako a to 8 eur na mesiac.

O niečo viac doplatia v Banskej Bystrici rodičia detí s osobitným spôsobom stravovania. To mesto poskytuje deťom zo športových tried a tým s diétnym jedálničkom. Na prvom stupni sa dopláca 0,26 eura, na druhom 0,36 eura. Samozrejme, plus režijné náklady. Rodič prváka zo športovej triedy tak mesačne pri plnej dochádzke zaplatí za stravu okolo 5,20 eura. Pri iných zdravotných problémoch dostane rodič dotáciu na svoj účet podľa dochádzky, dodáva za mesto Dominika Smoleňová.

Aj v Nitre sa už myslí na deti s alergiami. Stravovať v školských jedálňach sa tu už môžu celiatici. V iných prípadoch, ak sa dieťa nemôže v školskej jedálni stravovať, bude dotácia na stravu podľa hovorcu mesta Nitra Tomáša Holúbka zaslaná na bankové účty rodičov. Aj v Nitre budú rodičia školákov doplácať. Obed na prvom stupni tu vyjde na 1,21 eura, na tom druhom 1,30 eura. "Rodičia budú zvyšok doplácať spolu s réžiou,“ povedal Holúbek.