Vlaky zadarmo previezli za polrok 15 miliónov cestujúcich

V porovnaní s tým istým obdobím vlaňajška je to viac o 5,2 %. Ide o pasažierov prepravených na základe dotovaných výkonov vo verejnom záujme na objednávku Ministerstva dopravy a výstavby SR. Počet platiacich cestujúcich v štátnych vlakoch dosiahol 22,905 milióna (60,2 % z celkového množstva), medziročne vzrástol o 3,2 %. Ako informoval národný vlakový osobný dopravca, nadpriemerne pribudlo cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu. Za polrok ich bolo 15,129 milióna (podiel 39,8 %), čo znamená nárast o 8,4 %. V tomto roku plánuje ZSSK prepraviť celkovo 76,7 milióna cestujúcich, pričom podiel tých s nárokom na bezplatnú prepravu by sa mal pohybovať na úrovni 38 až 40 percent.

Na pokračujúce zvyšovanie počtu pasažierov mali podľa železničiarov vplyv dva hlavné faktory. „Ministerstvo dopravy si od Železničnej spoločnosti Slovensko objednalo vyššie výkony a zároveň zahustenie dopravy v Bratislavskom kraji a hodinový takt medzi Bratislavou a Žilinou lákajú nových cestujúcich vo všetkých kategóriách,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Navyše, podľa neho Slováci majú železničnú dopravu radi, čo potvrdzuje aj prieskum Eurobarometra, kde sme na čele postkomunistických krajín vo väčšine kategórií. „Samozrejme, sú aj trate s problematickou infraštruktúrou, z ktorej potom vyplýva aj menej spoľahlivá služba dopravcu najmä na juhu Slovenska,“ poznamenal hovorca.

Národný dopravca zároveň v komerčných InterCity (IC) vlakoch bez dotácií štátu previezol v prvej polovici roka 393,8 tisíca cestujúcich. Ich počet medziročne vzrástol o 6,1 %, resp. o 22,6 tisíca. „Aj tento rok naďalej pretrváva zvýšený záujem o rýchlu, komfortnú a kvalitnú prepravu IC vlakmi, preto očakávame, že sa nám v roku 2019 podarí naplniť plán a historicky prvýkrát prekročíme hodnotu 800 tisíc cestujúcich prepravených IC vlakmi,“ priblížil Kováč. Severná trasa cez Žilinu a Poprad je podľa ZSSK spoľahlivá a dopravca verí, že stále vylepšenia a rekonštrukcie jej infraštruktúry, ktoré vyústia v ešte vyššiu rýchlosť a spoľahlivosť prepravy, prilákajú z roka na rok viac a viac cestujúcich. „Veľmi radi by sme tu videli prehodnotenie plánovaných rekonštrukcií aspoň časti tratí na vyššie rýchlosti v smere od Žiliny do Košíc, 120 kilometrov za hodinu je už dnes veľmi málo a o pár rokov to bude vyzerať úplne smiešne,“ upozornil Kováč.

ZSSK vypravila za polrok spolu 273 593 vlakov, medziročne viac o 2,25 %. Dotované vlaky najazdili 16,403 milióna kilometrov, viac o 3,2 %. IC vlaky zaznamenali výkony 656 tisíc kilometrov, vzrástli o 1,7 %. Štátna spoločnosť v uvedenom období zároveň previezla aj 72 034 bicyklov (+7,3 %), 9 531 vozidiel, vrátane áut a motoriek (+5,4 %), 546 kuriérskych zásielok (-16,1 %) a 26 299 psov (+2,4 %). Predpokladaný objem výkonov vlakov vo verejnom záujme v roku 2019 je 33,225 milióna kilometrov a pri IC vlakoch 1,32 milióna kilometrov.

ZSSK spolu s rezortom dopravy každoročne prehodnocujú jednotlivé trate, frekvencie a časové polohy, pričom mnohé odporúčania dopravcu sú vypočuté. „Boli by sme však veľmi radi, keby štát našiel prostriedky na investície nielen do rekonštrukcie tratí, ale aj do výstavby nových tak, aby bola, napríklad, sprístupnená trasa z Bratislavy do Nitry zmysluplným spôsobom, či zrekonštruovaná a zelektrifikovaná južná trasa Zvolen – Košice,“ uviedol Kováč. Obmedzenia infraštruktúry sa totiž negatívne prejavujú v rýchlosti i spoľahlivosti dopravy. „Veríme, že nám politici po rokoch preferovania automobilovej dopravy uveria, že investície do koľají sú veľmi ekologickou a zmysluplnou cestou, ktorá pomôže z vlakov vybudovať chrbtovú kosť slovenskej nákladnej i osobnej dopravy,“ dodal Kováč.