Rok doma, na účet Sociálnej poisťovne. Progresívci chystajú sabatikal

Ak by zamestnanci boli v posledných 10 rokoch poistení v nezamestnanosti, mohli by sa so zamestnávateľom dohodnúť na tzv. sabatikale, teda voľne od práce, počas ktorého by zo Sociálnej poisťovne dostávali dávku vo výške 70 % ich čistej mzdy, resp. 50 % z hrubej mzdy.

„Z legislatívneho pohľadu budú niečo medzi evidovaným uchádzačom o zamestnanie a osobou na materskej,“ povedal. Zamestnanci, ktorí by takúto možnosť využili, by si tým však oddialili vek odchodu do dôchodku. Vek odchodu do dôchodku by sa im totiž predĺžil o obdobie, počas ktorého mali od práce voľno.

Zamestnanci by si tak podľa Páleníka fakticky vybrali časť dôchodku už v ekonomicky aktívnom veku. Túto možnosť by však nemali samostatne zárobkovo činné osoby, keďže podľa Páleníka nie sú kompletne sociálne poistené. SZČO totiž povinne neplatia poistenie v nezamestnanosti. „Sabatikal bude mať neutrálny vplyv na verejné financie. Človek si len predčasne vyberie časť dôchodkových dávok a o to neskôr pôjde do starobného dôchodku,“ povedal expert na sociálne témy. Toto opatrenie navrhuje strana Progresívne Slovensko zakotviť do zákona o sociálnom poistení.