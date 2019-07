Britský automobilový priemysel zažíva prudký prepad investícií

Investície v rámci britského automobilového sektora sa v Británii za prvých šesť mesiacov tohto roka prepadli o vyše 70 %. Uviedlo to v stredu britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), ktoré ako dôvod uviedlo obavy z odchodu Británie z Európskej únie bez dohody.

V tejto súvislosti združenie dodalo, že takzvaný tvrdý brexit by bol pre Britániu „najhorším možným riešením“.

Automobilový priemysel, ktorý je v rámci jednotlivých odvetví najväčším britským exportérom a zamestnáva vyše 800 000 ľudí, patrí aj k najväčším odporcom brexitu bez dohody. Firmy sa obávajú, že takýto vývoj, ktorý povedie k clám a vyššej byrokracii, môže ohroziť produkciu.

Objem investícií v automobilovom sektore klesol za prvých šesť mesiacov tohto roka na 90 miliónov libier (98,20 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 347,3 milióna libier a v 1. polroku 2017 až 647,4 milióna libier, uviedlo združenie SMMT.

„Obavy z tvrdého brexitu spôsobujú, že investori vyčkávajú,“ povedal šéf SMMT Mike Hawes. „Odchod bez dohody by bol najhorším možným riešením. Toho sa obávajú a preto neinvestujú,“ do­dal.

Namiesto investícií do výroby firmy vynakladajú peniaze na prípravy na tvrdý brexit, ako napríklad zabezpečovanie skladovacích priestorov a predzásobenie sa komponentmi, aby minimalizovali dôsledky prípadného meškania dodávok po vystúpení z EÚ bez dohody.

Nový britský premiér Boris Johnson je presvedčený, že s Bruselom vyrokuje novú dohodu a ak Brusel neustúpi, je pripravený opustiť EÚ k 31. októbru bez dohody. Stúpenci brexitu tvrdia, že situácia sa nakoniec otočí v ich prospech. Ich argumentom je, že Nemecko, ktoré vyváža do Británie státisíce áut, urobí všetko preto, aby obchod medzi EÚ a Britániou pokračoval aj naďalej.

Čo sa týka celoročných investícií, tento rok by ich mal do určitej miery podporiť Jaguar Land Rover, ktorý začiatkom júla oznámil plán výroby elektrických áut v Británii. Celkovo však investície v britskom automobilovom priemysle v posledných rokoch vytrvalo klesajú. Na porovnanie, v roku 2013 dosiahli 5,83 miliardy libier, už o štyri roky to bolo 1,1 miliardy libier a minulý rok iba 589 miliónov libier.