Presadnú Trnavčania pôsobiaci v Bratislave z áut do vlakov?

Medzi Bratislavou a Trnavou cestuje vo vlakoch denne 20-tisíc ľudí. Vlaky by ich poňali aj viac, a preto sa železnice snažia presvedčiť cestujúcich, aby presadli z áut do vlaku.

VIDEO: Pozrite si ako bude po novom fungovať integrovaná doprava z Trnavy do Bratislavy.

Takmer na 50-kilometrovom úseku ide o boj, v ktorom hrá úlohu rýchlosť a cena. Cesta autom z Trnavy do centra Bratislavy trvá ráno aj so zápchami jeden a pol hodiny a palivové náklady sú asi päť eur. Vlakom sa možno na hlavnú stanicu v Bratislave dostať už za 29 minút, ale ďalších niekoľko minút trvá cesta MHD. Cena je 2,55 eura za vlak a ďalších 90 centov za polhodinový lístok na MHD.

Kompetentní robia viac pre to, aby bola hromadná doprava rýchlejšia a lacnejšia. Vlaky chodia každých dvadsať minút a interval sa má skrátiť na pätnásť minút. Mínusom je stále pomalá MHD v Bratislave, kde nie je miesto na pruhy pre autobusy. Stanica v Bratislave je tiež preplnená a nemoderná. Najnovšie nastal posun v tom, že Trnavský samosprávny kraj sa od 1. augusta zapája do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). Na cestovanie do hociktorého cieľa v Bratislavskom kraji postačí už iba jeden cestovný lístok. Vyjde to lacnejšie, ale zase cestujúci musí odhadnúť, ako dlho bude cestovať po meste, keďže lístky sú aj na čas a nie sú dostatočne flexibilné.

Ak sa rozhodnete takto cestovať, môžete využiť štyroch dopravcov, ktorí sú zapojení do IDS BK, a to len s vybranými linkami. Zapojený je vlakový dopravca RegioJet (s linkou S70), pri MHD Dopravný podnik Bratislava (električky: 1 – 9, X6 , mestské autobusy a trolejbusy : 20 – 212, X5,X72, nočné linky: N21 – N99), autobusový dopravca Slovak Lines (regionálne autobusy: 215 – 747) a Železničná spoločnosť Slovensko (regionálne vlaky : S8, S20, S25, S50, S55, S60, S65). Doteraz mesačný lístok na vlak medzi Trnavou a Bratislavou a späť stojí cestujúcich 51 eur a mesačný lístok na bratislavskú MHD 26,90 eura na zóny 100 + 101, spolu teda zaplatia 77,90 eura. Po novom ich mesačný integrovaný lístok vyjde 72,50 eura.

Cestujúci si môže zakúpiť aj denný sieťový lístok za 6,90 eura, s ktorým môže cestovať 24 hodín neobmedzene v celom IDS BK s prestupmi na všetky linky IDS BK. S jednodňovým jednosmerným lístkom od IDS BK na 9 zón/150 minút za 2,80 eura vám zostáva hodina po príchode do Bratislavy z Trnavy na cestovanie verejnou hromadnou dopravou v hlavnom meste.

Karol Martinček, obchodný riaditeľ národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko, uviedol že vlakové spojenia medzi Trnavou a Bratislavou sa pohybujú v intervale dvadsiatich minút, správny fungujúci interval v integrovanej doprave by mal byť v intervaloch pätnásť minút. „Treba zvýšiť priepustnosť tratí, ktoré máme k dispozícii,“ do­dal.

Na spojoch medzi Bratislavou a Trnavou sa po sčítaní aktívnych SIM kariet v mobiloch denne pohybuje asi 20-tisíc ľudí, 11-tisíc v smere z Trnavy do Bratislavy a 9-tisíc z Bratislavy do Trnavy. Ľudia môžu využiť na nákup cestovného lístka aj mobilnú aplikáciu IDS BK, cez ktorú možno dobiť cestovný kredit.

Prvá etapa IDS BK bola spustená medzi Bratislavou a Malackami 1. júna 2013. V novembri 2015 bola spustená v okresoch Pezinok a Senec. Následne 30. júla 2019 bol spustený dopravný terminál vo Svätom Jure a od 1. augusta 2019 sa spúšťa integrovaná doprava medzi Trnavou a Bratislavou.