Ropa opäť dražie, benzín tak skoro nezlacnie

„Ceny pohonných hmôt na Slovensku by v nasledujúcich dvoch týždňoch mali stagnovať, prípadne nepatrne vzrásť,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Výkyvy na trhu s ropou sa do ceny benzínov a nafty na slovenskom trhu premietnu až s niekoľkotýždňovým meškaním. Priemerná cena najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň pohybovala okolo 1,37 eura za liter. Liter nafty vyšiel v priemere na 1,23 eura.

Na trhu s ropou je tak momentálne prebytok, ktorý by mohol pretrvať aj v druhej polovici roku, odhaduje Tomčiak. „Príčinou prebytku ropy je práve slabý ekonomický rast vo svete, kvôli ktorému je spotreba nižšia oproti predpokladom,“ hovorí. Cena ropy sa podľa analytika na trhu zatiaľ výrazne nehýbe. Oslabilo však euro voči americkému doláru, keď minulý týždeň stratilo vyše štyri pätiny voči americkej mene.

Oproti minulému roku je čierna komodita teraz lacnejšia. A to až o 10 dolárov na barel, dodáva analytik. Za medziročne nižšou cenou ropy vidí Tomčiak hlavne konflikt Spojených štátov a Číny. Práve vyostrenie obchodnej vojny totiž tlačí dole ekonomický rast, ale aj spotrebu benzínu a nafty. V Šanghaji sa včera skončili dvojdňové rokovania o zvýšení čínskych nákupov od amerických farmárov. Pokračovať majú v septembri v USA. Zdá sa tak, že to, kam vývoj cien ropy zamieri, naznačí až jeseň. Americký prezident Donald Trump však ešte v utorok vo svojich vyjadreniach na Twitteri opäť kritizoval obchodné praktiky Číny. Nepozdávalo sa mu, že Peking stále nenakupuje viac amerických poľnohospodárskych produktov, aj keď to predtým sľúbil.

Na ceny tlačí aj dohoda ropného kartelu OPEC. Ten ešte začiatkom júla rozhodol o predĺžení dohody o znížení ťažby na ďalších deväť mesiacov. Dohodu podporilo aj Rusko. Rusi sa rozhodli znížiť svoju produkciu ropy, v máji bola ťažba ruskej ropy 11,11 milióna barelov za deň. Vlani v decembri sa OPEC a jeho spojenci dohodli na znížení dodávok ropy na trh zhruba o 1,2 milióna barelov denne. Výsledkom by malo byť zvýšenie cien ropy, ich plány však hatia práve americkí ťažiari. Preto hneď ako ťažbu spomalia, ceny vystrelia hore.

Ceny pohonných hmôt na Slovensku by v nasledujúcich dvoch týždňoch mali stagnovať, prípadne nepatrne vzrásť. Boris Tomčiak, analytik spoločnosti Finlord

To sa stalo práve začiatkom tohto týždňa, keď americké zásoby čierneho zlata poklesli o šesť miliónov barelov. Ropa si tak pripísala ďalšie cenové zisky a zamierila hore k hranici 65 dolárov za barel. „Rast cien na ropnom trhu bol výsledkom výrazného prepadu ropných zásob v USA,“ hovorí analytička Poštovej banky Jana Glasová. Za poklesmi z minulého týždňa stáli práve informácie o nárastoch ťažby americkej bridlicovej ropy.

Cena čierneho zlata rástla v dôsledku vývoja na Blízkom východe, upozorňuje. Výraznejším ziskom bránila podľa nej Medzinárodná agentúra pre energiu IEA, ktorá uviedla, „že je pripravená zabezpečiť bezproblémové zásobovanie trhu ropou“.

Podľa analýzy IEA nakúpia rafinérie v roku 2019 v priemere 1,2 milióna barelov čiernej komodity za deň. V porovnaní s predchádzajúcou analýzou je to o 100-tisíc barelov denne menej. „Za súčasným znížením spotreby pohonných hmôt stojí hlavne spomalenie petrochemického priemyslu v Európe, nadpriemerne teplé počasie v severnej pologuli planéty a stagnácia predaja benzínu aj nafty v Spojených štátoch amerických,“ vysvetľuje vo svojej správe agentúra.

Tento týždeň zatlačia na ceny aj stretnutia centrálnych bankárov v USA, vo Veľkej Británii či v Japonsku.