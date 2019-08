Z Ukrajiny pritieklo rekordné množstvo plynu

Najvyššie hodnoty boli tesne nad 210 miliónov. „Ide o rekordný údaj za viac ako sedem rokov. Vyššie hodnoty boli zaznamenané naposledy v januári 2012,“ informoval zväz plynárov na svojej internetovej stránke slovgas.sk.

Zvýšené objemy prepravy súviseli podľa plynárov s naplánovanou odstávkou plynovodu Nord Stream. „Relatívne vysoké hodnoty prepravy okolo 150 miliónov metrov kubických za deň však pokračujú aj po opätovnom spustení severného plynovodu 27. júla v rámci prebiehajúcej sezóny zatláčania zemného plynu do podzemných zásobníkov,“ dodali plynári.

Slovensko by nemalo naďalej stratiť svoju pozíciu kľúčového hráča v preprava zemného plynu z Ruska do Európy. Preprave cez Slovensko do budúcnosti praje podľa plynárov najmä celková situácia v európskom plynárenstve, v ktorom sa očakáva podstatný pokles domácej produkcie a s tým súvisiaci výrazný nárast dopytu po importovanom zemnom plyne. „Výhodou je aj stabilné miesto zemného plynu v európskom energetickom mixe a jeho prínos v znižovaní skleníkových emisií,“ konštatovali plynári.

Spoločnosť Eustream v minulom roku podľa údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prepravila 59,7 miliardy metrov kubických plynu. Rok predtým to bolo 63,8 mld. kubíkov plynu.