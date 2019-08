O práce na dostavbe tunela Višňové sa zaujímalo 24 firiem

Prítomní boli aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, odbornej verejnosti a tretieho sektora. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS), na trhových konzultáciách, ktoré boli v stredu, diskutovali o nastavení a príprave súťažných podmienok tendra a prípadných rizikách nedokončenej stavby. Cieľom prípravných trhových konzultácií je získať podnety a pripomienky odbornej verejnosti k pripravovanému zámeru verejného obstarávania.

„Cieľ NDS je jednoznačný, vyhlásiť čo najkvalitnejší tender, ktorý zabezpečí čo najrýchlejšiu dostavbu úseku. Na stretnutí zaznel celý rad podnetných návrhov, išlo o otvorenú diskusiu. Takto otvorene sa podľa mojich informácií so spoločnosťami pred prípravou súťaže ešte nikto nerozprával," povedal investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. NDS podnety firiem vyhodnotí a zapracuje do súťažných podmienok, aby v maximálne možnej miere predchádzala prípadným nedorozumeniam a zdržaniam v procese obstarávania.

Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku D1 pri Žiline v celkovej dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 km) je proces verejného obstarávania rozfázovaný na štyri etapy. „Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, ktorého sa týkali prípravné trhové konzultácie. Nasledovať bude súťaž na stredisko údržby vrátane operátorského pracoviska, ako tretie sa vyhlási verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na odpočívadlo Turie,“ priblížila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

NDS predpokladá začať tender na dokončenie problematickej stavby diaľnice 31. augusta, oznámila to v predbežnom oznámení vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Cenu určia súťaže, celkové náklady na dostavbu odhaduje NDS vo výške do 540 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Je to zhruba o 130 mil. eur viac, ako bola pôvodná zmluvná cena na výstavbu celého úseku (409,8 mil. eur bez DPH). Podpisy zmlúv predpokladá v roku 2020, následne budú obnovené práce na úseku. Do užívania motoristom by ho mali odovzdať v roku 2023, pôvodne mal byť dokončený v závere tohto roka.

Pôvodný zhotoviteľ úseku D1, taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha, nebol schopný za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, preto s ním NDS v marci ukončila kontrakt. Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska. Bývalý zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, práce mal dokončiť do decembra 2019. Inventa­rizácia stavby je už dokončená, jej výsledky budú tvoriť súčasť súťažných podkladov na vypísanie súťaží. NDS mala po vykonaní inventarizácie uhradiť bývalému zhotoviteľovi 24,8 mil. eur bez DPH. Táto suma zahŕňa platby za vykonané práce, zabudovaný materiál a technologické zariadenia určené pre výstavbu, vyplatenie zádržného, za projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť.

