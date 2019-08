Dankov stožiar pred parlamentom bude monumentálny. Pozrite si vizualizáciu

Priamo pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) má byť vystavaný nový vlajkový stožiar. Momentálne sa na určenej ploche pred parlamentom vykopáva jama, do ktorej sa stožiar bude osádzať.

VIDEO: Pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky bude tridsaťmetrový vlajkový stožiar. Pozrite si vizualizáciu vo videu TV Pravda.

S iniciatívou stavby prišiel predseda NR SR Andrej Danko, ktorý výstavbu stožiaru považuje za nutnosť a zároveň podľa jeho slov chce, aby Slovensko malo stožiar najväčších možných rozmerov, na ktorý bude možné umiestniť zástavu.

Odborní technici však usúdili, že požadovaný stožiar kvôli podmienkam a bezpečnosti v okolí parlamentu môže mať maximálne 30 metrov. Stožiar bude stáť vyše 50-tisíc eur a bude o tri metre vyšší ako ten maďarský, ktorý sa nachádza v Budapešti. Predseda NR SR však tvrdí, že nejde o preteky so susednou krajinou, ale má ísť o dôstojnú dominantu, ktorá priláka ľudí.

Danko stavbu stožiaru vysvetľuje pripomienkami pamiatkarov. „Uchytenie zástavy na Bratislavskom hrade je nešťastné a môže niekomu ublížiť, to isté sa týka aj stožiara na budove Národnej rady. Tento proces trvá rok, kontaktovali sme pamiatkarov, stavebné úrady a nakoniec sme sa rozhodli v rámci areálu urobiť stožiar, aký nám technické a iné možnosti dovoľujú. Skôr je to to, aby Slovensko malo stožiar najväčších možných rozmerov, na ktorom je možné umiestniť zástavu alebo štátny symbol Slovenskej republiky. Žiadna partizánčina sa tu nedeje,“ povedal Danko.

Národná rada SR kvôli výstavbe stožiaru zároveň začala na svojej webovej stránke vyzývať verejnosť, aby tí, ktorí chcú darom podporiť stavbu, tak mohli urobiť zaslaním ľubovoľnej sumy na transparentný bankový účet, ktorý NR SR uvádza na svojej stránke. Avšak našlo sa aj niekoľko občanov, ktorí výzvu parlamentu neberú vážne, a preto začali posielať na zverejnený účet smiešne jednocentové sumy s vloženými ironickými odkazmi, ktoré smerujú priamo k predsedovi Dankovi. Národná rada Slovenskej republiky vyhlásila, že bude takéto "dary” vracať, pretože pokiaľ chce občan prispieť štátu, musí na jeho platnosť vyplniť celú darovaciu zmluvu.