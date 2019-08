Dvanásť platov pre ľudí, ktorí v košickej oceliarni dajú výpoveď

Jednorazová odmena pri dobrovoľnom odchode by mala tvoriť 12 mesačných platov. Pre agentúru SITA to potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Juraj Varga.

„Dohodli sme sa v rámci motivačného programu na jednorazovej odmene pre zamestnancov, ktorí majú odpracovaných v U.S .Steel minimálne desať rokov a dobrovoľne sa prihlásia,“ uviedol Varga. Ako ďalej dodal, odstupné bolo dohodnuté vo výške dvanástich mesačných platov a bude tiež odstupňované podľa počtu mesiacov do dovŕšenia dôchodkového veku daného zamestnanca.

Záujemcovia o dobrovoľný odchod majú možnosť prihlásiť sa v období od 7. do 21. augusta, nie všetkým však musí spoločnosť vyhovieť. „Veľmi dôležité je tiež to, či ich nadriadení v rámci jednotlivého divízneho závodu alebo útvaru pustia. Výhradné právo o tom rozhodovať má totiž zamestnávateľ, to znamená príslušný manažér na danom útvare,“ povedal Varga.

Dohodu potvrdilo aj vedenie USSK. "Môžem potvrdiť, že sme dospeli k dohode, tento dodatok umožní odchody zamestnancov za podmienok, ktoré budú podstatne výhodnejšie, než určuje Zákonník práce,“ uviedol hovorca USSK Ján Bača.

Vedenie USSK v piatok 19. júla oznámilo, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí. Urobili tak v súvislosti so situáciou na trhu s oceľou v Európe, ktorá sa nezlepšuje. V druhej polovici júna oznámila spoločnosť znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch vysokých pecí a od 1. mája sa v USSK pracuje v štvordňovom pracovnom týždni. V košickom U.S. Steel pracuje takmer 12 tisíc zamestnancov. Podnik patrí do americkej korporácie U.S. Steel.