Šéfkou MMF sa môže stať Bulharka, ak fond zmení svoje pravidlá

Tá v druhom kole hlasovania zvíťazila nad Holanďanom Jeroenom Dijsselbloemom, ktorý jej už k víťazstvu gratuloval na twitteri. Uviedla to agentúra Reuters.

EÚ hľadá nástupcu za Christinu Lagardeovú, ktorá bola nominovaná do vedenia Európskej centrálnej banky (ECB). Kandidáti na obsadenie funkcie šéfa MMF sa majú prihlásiť do 6. septembra, nástupca Lagardeovej by potom mal byť známy do 4. októbra.

Po dvoch kolách hlasovania sa vládam EÚ nakoniec podarilo zhodnúť sa na novom kandidátovi. Aby mohol byť menovaný, musel dostať 55 percent hlasov z 28 štátov EÚ, ktoré majú na celkovej populácii podiel najmenej 65 percent.

Do užšieho výberu sa pôvodne okrem bývalého šéfa Euroskupiny Dijsselbloema a bývalej eurokomisárky Georgievovej dostali aj bývalý eurokomisár Olli Rehn z Fínska, ďalej španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová a súčasný šéf euroskupiny Portugalčan Mario Centeno.

Zostávajúce traja kandidáti sa ale nakoniec stiahli. Centeno odstúpil už vo štvrtok – uviedol, že bude k dispozícii, ak bude potrebné nájsť kompromisné riešenie. Rehn a Calvinová sa stiahli po prvom kole hlasovania.

Georgievová je výkonnou riaditeľkou Svetovej banky a podľa zdrojov ju presadzovali hlavne štáty južnej a východnej časti EÚ. Jej kandidatúra však bude vyžadovať zmenu pravidiel, pretože kandidát na post šéfa MMF musí mať menej ako 65 rokov, čo Georgievová tesne nespĺňa (vek 65 rokov dosiahne 13. augusta).

Lagardeová vystrieda vo funkcii šéfa ECB Taliana Maria Draghiho. Ten už v júli vylúčil, že by chcel kandidovať do čela MMF. Je zvykom, že funkciu šéfa MMF vykonáva Európan, kým šéfom sesterskej Svetovej banky býva Američan.