Británia chce po brexite vytvoriť bezcolné zóny, môže ich byť až desať

Guvernér britskej centrálnej banky (BoE) Mark Carney varoval, že by brexit bez dohody, ktorý premiér Boris Johnson nevylučuje, znamenal pre britské hospodárstvo „okamžitý šok“ a niektoré firmy by úplne zničil.

Ministerka medzinárodného obchodu Liz Trussová uviedla, že vytvorenie špeciálnych ekonomických zón by pomohlo vytvoriť „tisíce pracovných miest“. Premiér Johnson chce, aby prístavné a letiskové zóny bez daňovej a colnej záťaže vznikali predovšetkým v hospodársky slabých oblastiach, a prispeli tak k ich rozvoju. Predtým hovoril o tom, že by ich mohlo byť „asi šesť“. Plán ministerky Trussovej hovorí až o desiatich.

O status bezcolného prístavu by má byť podľa vlády možné žiadať hneď po odchode Británie z Európskej únie, ktorý je teraz plánovaný na 31. októbra.

Opoziční labouristi vládny plán kritizujú. Podľa tieňového ministra medzinárodného obchodu Barryho Gardinera nezahŕňa žiadne nové investície a mohol by prilákať do Británie daňových podvodníkov či zločincov, ktorí budú chcieť vyprať špinavé peniaze.

Vytváranie špeciálnych ekonomických zón umožňuje už teraz legislatíva Európskej únie, podľa priaznivcov britského plánu bude ale ich prínos po brexite oveľa väčší.

Podľa BBC je na svete asi 3500 špeciálnych ekonomických zón, predovšetkým vo východnej Ázii. V EÚ ich je asi 80. Británia ich mala v rôznych obdobiach medzi rokmi 1984 a 2012 sedem, napríklad v prístavoch v Liverpoole, Southamptone či na letisku Prestwick pri škótskej metropole Glasgow.

Nový britský premiér Johnson chce vyviesť Spojené kráľovstvo z európskeho bloku na konci októbra. Usilovať chce o uzavretie dohody s Bruselom, ktorá by neobsahovala spornú írsku poistku, nebráni sa ale ani odchodu bez dohody. Takzvaná írska poistka obsiahnuté v dohode dojednané bývalú premiérkou Theresa MAY má zabrániť hraničným kontrolám medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.

Pred tvrdým brexitom opäť varoval guvernér centrálnej banky Mark Carney. „Bez dohody by bol šok pre hospodárstvo okamžitý,“ povedal Carney BBC. Podľa neho by niektoré podniky v takom prípade už nemohli fungovať, postihnuté by boli predovšetkým firmy z oblasti automobilového, potravinárskeho a chemického priemyslu. Brexit bez dohody by podľa Carneyho privodil pád libry, rast inflácie a spomalenie rastu HDP.