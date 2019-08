Kollárovcom sa sabatikal progresívcov nepáči: Je to mimo reálneho života

Hnutie Sme rodina – Boris Kollár odmieta návrh Progresívneho Slovenska na voľno pre zamestnancov na pol roka, ak odpracujú minimálne 10 rokov. Ako vo vyhlásení uviedla poslankyňa Petra Krištúfková, „návrh je úplne mimo reálneho života väčšiny pracujúcich ľudí“.

Väčšina pracujúcich si podľa nej nemôže dovoliť odísť z práce na pol roka a žiť zo 70 percent príjmu. Nepáči sa jej ani to, že zaplatiť to má Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia.

Progresívne Slovensko preto Krištúfková vyzvala, aby začali spoločne hovoriť o reálnych návrhoch, ktoré pomáhajú tým, ktorí to skutočne potrebujú.

"Navrhujem začať tým, že skrátime pracovný čas pre matky so školopovinnými deťmi. V piatok by sa im pracovný čas skončil o 12. hodine. Mohli by vyzdvihnúť deti zo školy skôr a víkend by sa im predĺžil aspoň o pár hodín,“ uviedla poslankyňa.

Strana Progresívne Slovensko navrhuje, aby si zamestnanci mohli po 10 rokoch v práci vziať polročné až ročné voľno. Počas tohto voľna by pritom dostávali dávku zo Sociálnej poisťovne. Na tlačovej besede o tom informoval odborník na sociálne témy strany Progresívne Slovensko Michal Páleník. Ak by zamestnanci boli v posledných 10 rokoch poistení v nezamestnanosti, mohli by sa so zamestnávateľom dohodnúť na tzv. sabatikale, teda voľne od práce, počas ktorého by zo Sociálnej poisťovne dostávali dávku vo výške 70 percent ich čistej mzdy, resp. 50 percent z hrubej mzdy. Zamestnanci, ktorí by takúto možnosť využili, by si tým však oddialili vek odchodu do dôchodku. Ten by sa im totiž predĺžil o obdobie, počas ktorého mali od práce voľno. Túto možnosť by však nemali samostatne zárobkovo činné osoby, keďže podľa Páleníka nie sú kompletne sociálne poistené. SZČO totiž povinne neplatia poistenie v nezamestnanosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny taktiež nesúhlasí s týmto návrhom. Dávky sociálneho poistenia podľa neho primárne slúžia na kompenzáciu následkov sociálnej udalosti, akou je napríklad materstvo, zhoršenie zdravia, strata zamestnania, staroba, čo úplne návrh opomína. Tento návrh preto ministerstvo považuje za neodborný, pripravený bez patričnej odbornej diskusie či odborných analýz.